Friedrichshafen/Ravensburg 35-Jähriger attackiert Ehepaar: Frage der Unterbringung des psychisch kranken Angreifers

Angriff „wie aus heiterem Himmel“: Im Oktober 2015 hatte ein psychisch kranker 35-Jähriger in Friedrichshafen ein Schweizer Ehepaar angegriffen und verletzt. Das Gericht muss nun über seine dauerhafte Unterbringung entscheiden.

Seit gestern ist eine Strafkammer des Landgerichts Ravensburg mit der Frage beschäftigt, ob ein 35-jähriger psychisch kranker Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss – zum Schutz der Allgemeinheit. Im Oktober 2015 hatte er in Friedrichshafen „wie aus heiterem Himmel“ im Zeppelin Museum ein Schweizer Ehepaar angegriffen und verletzt. Tage später gab es vor dem Häfler Klinikum weitere körperliche und verbale Angriffe gegen Menschen.

Es ist ein sehr emotionaler Moment im Saal 2 des Landgerichts. Die Frau mit den langen blonden Haaren schildert mit zitternder Stimme, was sich am 5. Oktober 2015 im Eingangsbereich des Zeppelin Museums abspielte. Von hinten näherte sich ein Mann, riss sie „mit roher Gewalt“ an den Haaren, schlug sie zu Boden und beschimpfte sie unter anderem als „türkische Schlampe“. Die Frau schluchzt und sagt: „Das war geplant. Der hat uns umbringen wollen.“ Bis heute hat sie Angstzustände und Schmerzen und befindet sich in psychologischer Behandlung. Als ihr Mann damals im Museum eingriff, bekam auch er Schläge ab. Nach einigen Minuten mit Schlägen und Beschimpfungen sei der Angreifer „mit dem Hundeblick voll Wut und Bedrohung“ auffallend ruhig „wegspaziert“. Heftige Kritik auch an den Bediensteten des Zeppelin Museums: „Niemand hat uns geholfen und niemand hat ihn festgehalten.“

Der Mann, um den es geht, sitzt teilnahmslos neben seinem Anwalt auf der Anklagebank. Eine Wollmütze ins Gesicht gezogen, verfolgt er den Auftritt des Ehepaars ohne erkennbare Regung. Die Antworten auf Fragen vom Vorsitzenden Richter Veiko Böhm kommen leise und verhuscht. Zu den Vorwürfen macht er keine Angaben. Anwalt Lutz Kohler (Ravensburg): „Er sagt, er kann sich nicht erinnern.“ Dabei geht es in Saal 2 um die Antwort auf eine schwerwiegende Frage: Ist der an paranoider Schizophrenie leidende Mann möglicherweise für die Allgemeinheit so gefährlich, dass er für längere Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll und muss? Dazu ist zu lesen, dass weniger als ein Prozent aller an Schizophrenie Erkrankten Gewalttaten begehen. Gewachsen sei hingegen die Bereitschaft von Gerichten, „Schizos“ schon nach kleinen Gewaltdelikten unbefristet einzusperren, statt sie mit Therapieauflagen laufen zu lassen. Wie die Kammer mit Veiko Böhm entscheidet, wird sich am Montag zeigen. Er entließ das Ehepaar mit dem Hinweis: „Sie haben uns sehr weitergeholfen.“

Zurück zum Beschuldigten. Dessen Krankengeschichte offenbart das Ausmaß der Problematik und gleicht einer Achterbahn: Nach massiven Drogenerfahrungen bricht wenige Jahre später die Krankheit aus. Es folgen stationäre und ambulante Psychiatrieaufenthalte. Das Neuroleptika Olanzapin wird einige Zeit als Depotspritze verabreicht. Aber der gelernte Stukkateur „hadert mit den Medikamenten“. Einsicht folgt Abbruch. Zuletzt lebte er betreut in einer Wohnung. Die Einnahme der Medikamente wurde morgens kontrolliert. Die Begleiterin zum Gericht: „Ich fand ihn ganz gut beieinander.“

Flugs rein — schwer raus ?

Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung hat einmal erklärt, der Paragraf 63 Strafgesetzbuch sei ein Paragraf, der einen Straftäter flugs in die Psychiatrie bringe, aus der er gar nicht mehr flugs herauskomme. Prantl hat als Richter und Staatsanwalt gearbeitet. Auch im vorliegenden Fall geht es um die Frage, ob ein Mensch, der im Zustand der Schuldunfähigkeit wegen einer schweren psychischen Erkrankung Straftaten begangen hat, „möglicherweise für die Allgemeinheit gefährlich ist“ und deshalb in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Statt Knast also Psychiatrie.

In Deutschland waren 2013 über 10 000 Straftäter nach Paragraf 63 im Maßregelvollzug untergebracht. Tendenz steigend. In Baden-Württemberg lag die Zahl in den Jahren 2006 bis 2016 zwischen 630 und 673. Das Stuttgarter Sozialministerium schreibt dazu: „Straftäter sollen therapiert und resozialisiert und gleichzeitig die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet werden.“ Im Zentrum für Psychiatrie Weissenau (ZfP) sind derzeit 118 Straftäter untergebracht. Die durchschnittliche Verweildauer liege zwischen zwei und vier Jahren „im Mittel“, erklärt Dr. Udo Frank, Leiter der forensischen Psychiatrie. Das Sozialministerium nennt die durchschnittliche Verweildauer aller Straftäter in Baden-Württemberg 68 Monate, fast sechs Jahre also.

Kein Wunder, dass immer wieder Kritik laut wird, die Schwere der Straftat stünde zuweilen in keinem Verhältnis zur langen Unterbringung und die vorgeschriebenen regelmäßig erhobenen Gefährlichkeitsprognosen dürften angezweifelt werden.

Dabei spielt die öffentliche Meinung eine große Rolle, meint Deutschlands bekanntester Gerichtsgutachter Norbert Nedopil. Der Psychiater konstatiert eine starke Tendenz, psychisch Kranke generell für besonders gefährlich zu halten. Ein Vorurteil, das sehr zu deren Lasten gehe. Vom Ravensburger Udo Frank kommt der Hinweis, psychisch Kranke begingen nicht mehr Straftaten als „gesunde Bürger“. Er spricht aber auch vom Risiko der Wiederholung, wenn eine Tat „aus der Krankheit heraus“ begangen wurde.