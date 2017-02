Schülerinnen und Schüler der Musikschule Friedrichshafen waren beim Regionalwettbewerb erfolgreich.

Rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Musikschule Friedrichshafen teilgenommen, um ihr Können vor der Jury unter Beweis zu stellen. Andrey Sulimov (Klarinette), Justin Bauer-Chen (Klavier solo) und Vinzenz Wolpold (Klavierbegleitung) von der Musikschule Friedrichshafen erreichten einen ersten Preis mit der Weiterleitung an den Landeswettbewerb. Dieser findet vom 29. März bis 2. April in Heidenheim statt.

"Ich freue mich, dass die vielen guten Leistungen mit Preisen ausgezeichnet wurden“, sagte Sabine Hermann-Wüster, Vorsitzende des Regionalausschusses und Leiterin der Musikschule Friedrichshafen. „Ich bin stolz auf die Leistungen der Schüler und der Lehrer unserer Schule“.

Einen ersten Preis mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielten Vinzenz Wolpold (Klavierbegleitung, 24 Punkte), Justin Bauer-Chen (Klavier, 23 Punkte) und Andrey Sulimov (Klarinette, 23 Punkte).

Erste Preise ohne die Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhielten Maja Natalia Knezevic (Violine, 24 Punkte); Naemi Langhans und Lara Stett (Klarinette und Querflöte, 24 Punkte); Anton und Johanna von Kreit und Laura und Jonathan Tillich (Streicher-Ensemble Violine, Viola und Violoncello, 24 Punkte); Laeticia und Vitoria Egger, Felicitas Sommergruber (Streicher-Ensemble Violine und Violoncello, 23 Punkte).

Einen ersten Preis erlangten Greta Hartleb (Gesang, 22 Punkte), Vinzenz Wolpold, Chiara Richter, Philip Moore, Rick Hoekstra (Trompete, 22 Punkte), Miriam Hrubesch, Julian Klemm, Linda Blaier (Streichen-Ensemble Violine, 21 Punkte).

Zweite Preise beim Regionalwettbewerb erhielten Maja Natalia Knezevic (Klavier, 20 Punkte), Sabeth Gersak (Klavier, 20 Punkte), Jassy Qu (Klavier, 20 Punkte), Annika Kussberger (Gesang, 20 Punkte), Alison Kordic (Klavier, 19 Punkte) und Elias Bayha (Klavier, 18 Punkte). Einen dritten Preis erspielte sich Anna Damson (Klavier, 15 Punkte).

Auf den Regionalwettbewerb vorbereitet wurden die Preisträger von den Musiklehrern der Musikschule Friedrichshafen: Adriana Lang, Alain Wozniak, Valeryia Koryeva, Ulrike Sailer, Sabine Hermann-Wüster, Andres Schreiber, Johannes Becher, Katrin Klemm, Frank Westphal, Anna Welte, Thomas Unger und Ulrich Murtfeld.