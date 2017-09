Friedrichshafen/Pfullendorf 250 000ster Passagier fliegt mit dem Zeppelin NT

Der weltweit 250 000ste Passagier ist am Dienstag zu einem Rundflug mit dem Zeppelin NT gestartet: Christa Schüle aus Pfullendorf. Dies geht aus einer Mitteilung der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) hervor.

Seit Gründung der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) und dem Beginn der kommerziellen Zeppelin-Flüge im Jahr 2001 hat weltweit eine Viertel-Million Passagiere bei einem Flug im Zeppelin NT die Welt von oben entdeckt. Dies geht aus einer Mitteilung der DZR hervor. Als Christa Schüle aus Pfullendorf am Dienstag, 5. September, von ihrem Ehemann ihr Flugticket überreicht bekommt, ist die Freude riesengroß, denn der Zeppelin-Flug ist eine Überraschung zum Hochzeitstag, der ebenfalls auf den 5. September fällt. Und als das Luftschiff um 12.30 Uhr von seinem Rundflug zurückkehrt und Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei, auf dem Flugfeld wartet, wird schnell klar, dass es wohl noch einen weiteren besonderen Anlass zu feiern gibt. Eckhard Breuer beglückwünscht Christa Schüle mit einem großen Blumensrauß als 250 000ten Zeppelin-Passagier und überreicht einen Gutschein für ein Zeppelin-Menü im Restaurant Zeppelin Hangar für zwei Personen.

“Der Flug war einmalig. Ich bin zwar schon mal mit einem Ballon gefahren, aber der Flug mit dem Zeppelin war noch mal schöner! So lautlos und mit einer Freiheit, fast unbeschreiblich. Auch die Sicht war gigantisch. Ich habe es rundum genossen und kann es sehr empfehlen. Es lohnt sich!”, erzählt Christa Schüle glücklich und ist stolz, der 250 000ste Zeppelin-Passagier gewesen zu sein.

“Das ganze Zeppelin-Team freut sich sehr über diesen Erfolg”, sagt Breuer. “Unser Dank gilt allen Passagieren, die den Zeppelin NT als einzigartiges Flugerlebnis für sich entdeckt haben. Und mein persönlicher Dank gilt selbstverständlich auch dem Zeppelin-Team, das in all den Jahren hochprofessionelle Arbeit geleistet hat. Wir können mit Stolz auf eine makellose Sicherheitsbilanz zurückblicken und werden an diese Erfolge sehr gerne anknüpfen.”

Das Luftfahrt-Bundesamt erteilte der Deutschen Zeppelin-Reederei am 14. August 2001 die Zulassung als Betreibergesellschaft. Bereits am Tag darauf wurde laut DZR der kommerzielle Flugbetrieb aufgenommen und die ersten Passagiere starteten zu einem Zeppelin-Rundflug über dem Bodensee. Schon neun Jahre danach begrüßte der Zeppelin NT am 22. Juni 2010 seinen 100 000sten Passagier in Friedrichshafen. Fünf Jahre später, am 7. August 2015, hob der weltweit 200 000ste Passagier mit dem Zeppelin NT ab – und nach rund zwei weiteren Jahren, am 5. September 2017, gibt es das 250 000ste Passagier-Jubiläum zu feiern.

