24-Jährige und ihr Begleiter werden von Quartett angegriffen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen vier Männer, die in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.45 Uhr, eine 22-jährige Frau und deren 24-jährigen Begleiter in der Schanzstraße von Friedrichshafen geschlagen haben.

Nach der Schilderung der Geschädigten, so die Polizei, hatten diese die Männer, bei denen es sich um türkischstämmige Personen handeln soll, nur nach einer Zugverbindung gefragt, als diese sofort handgreiflich wurden. Die Männer stießen nach Polizeiangaben die Frau und den 24-Jährigen zu Boden und versetzten beiden Schläge ins Gesicht.



Der 24-Jährige erhielt zudem einen Kniestoß gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bodensee. Einer der Männer soll etwa 175 Zentimeter groß sein und einen schwarzen Jogginganzug mit rotem Drachen-Aufdruck getragen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt (0 75 41/2 89 32 80, in Verbindung zu setzen.