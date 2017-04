Friedrichshafen 222 Kinder wechseln an Gymnasien

Rund 500 Häfler Schüler wechseln im September nicht nur die Schule, sondern die Schulart. Geht’s weiter an der Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, Realschule oder doch am Gymnasium?

Nach den Anmeldezahlen zu urteilen, haben sich die meisten der Viertklässler, exakt 222 Kinder, für eins der beiden Gymnasien entschieden. Zirka ein Viertel (128 Kinder) setzen ihre Schullaufbahn an einer der beiden Gemeinschaftsschulen fort. 49 Anmeldungen gingen bei der Realschule in Ailingen ein, und 21 Anmeldungen gab es für die Ludwig-Dürr-Werkrealschule. Dazu kommen an die 100 künftige Fünftklässler, die an privaten Schulen ihren Schulweg weiter gehen werden. Sowohl die Bodensee-Schule St. Martin als auch die St.-Elisabeth-Mädchen- und Jungenrealschule führen Wartelisten. Auf beiden katholischen Schulen lernen aber auch viele Kinder, die nicht in Friedrichshafen wohnen.

Gymnasium: Sowohl das Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) als auch das Karl-Maybach-Gymnasium starten im September mit jeweils vier fünften Klassen. Während im KMG 31 Kinder pro Klasse sitzen werden, sind es im GZG nur 25, denn hier wurden insgesamt 28 Kinder weniger angemeldet als im KMG. Im vergangenen Jahr war das Anmeldeverhalten genau anders herum – 129 für das GZG und 98 für das KMG. "Wir können uns das auch nicht erklären", sagt GZG-Schulleiter Helmut Dollak. Vermutlich liege es an Kindern, die mit ihrer Schulwahl die Entscheidung auch von Freunden beeinflussen. Wichtig sei, dass beide Häfler Gymnasien über die gesamte Schülerzahl betrachtet stabil vierzügig bleiben, und das sei nach wie vor der Fall. Dabei hilft ein größerer Einzugsbereich von Langenargen über Oberteuringen bis Meckenbeuren.

"Wir bedauern den Rückgang der Anmeldezahlen", sagt Svenia Bormuth, Rektorin der Realschule Ailingen. 49 Kinder wurden zum Stichtag angemeldet. Damit reicht es im Schuljahr 2017/18 nicht für eine dritte "Fünfte". Nach 57 Anmeldungen zu Ostern im vergangenen Jahr hätte es auch nicht für die Dreizügigkeit gereicht; am Ende kamen aber 62 Kinder und damit zwei über dem notwendigen Teiler. "Es ist, wie es ist", kann Svenia Bormuth die Enttäuschung nicht ganz verbergen, weil mit zwei Fünften die Vielfalt im Fächerangebot ein wenig leidet. Dafür plant die Realschule erstmals die Einrichtung einer Bläserklasse in der Fünften und damit die Ausweitung des musischen Profils der Schule. "Wir sind in den letzten Abstimmungen mit der Musikschule Friedrichshafen", ist die Rektorin optimistisch, dass dieses Projekt klappt. Gemeinschaftsschule: 26 Anmeldungen weniger als 2016 gingen bei der Schreienesch-Schule ein. 32 liegen aktuell vor; mit zirka 40 Kindern zum Beginn des Schuljahres rechnet die Schulleitung, was für die Einrichtung von zwei "Fünften" reicht. "Damit sind wir voll im Soll", sagt Schulleiter Thomas Strobel. Dass in den beiden vergangenen Jahren jeweils um die 60 Kinder angemeldet waren, verbucht Strobel eher unter "außergewöhnlich". Ein Grund für weniger Kinder ab September dürfte sein, dass allein acht weniger aus Eriskirch kommen, die diesmal nur eine kleine vierte Klasse haben. Mit 96 Anmeldungen, zwei mehr als 2016, bleibt die Graf-Soden-Gemeinschaftsschule stabil und wird erneut vier fünfte Klassen einrichten.

