Tettnang 21-Jähriger erhält Bewährungsstrafe für Drogenhandel

Ein 21-Jähriger, der zum Tatzeitpunkt in Friedrichshafen lebte, ist vom Amtsgericht Tettnang zu einer Bewährungsstrafe wegen Drogenhandel verurteilt worden. Er soll 1400 Gramm Marihuana gewinnbringend unter anderem an Jugendliche verkauft haben.

Tettnang (rac) Zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung ist ein 21-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Handelns mit Marihuana vor dem Amtsgericht Tettnang nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Er war bereits fünf Monate in Untersuchungshaft gewesen und wurde in Fußfesseln zur Verhandlung gebracht.

Vorgeworfen wurde dem zur Tatzeit in Friedrichshafen Lebenden, dass er zwischen Ende September 2016 und Anfang Februar knapp 1400 Gramm Marihuana unter anderem an Jugendliche gewinnbringend verkauft hat. Außerdem stellte er seine Wohnung anderen Dealern als Bunkerwohnung zum Lagern größerer Haschisch-Mengen von bis zu eineinhalb Kilo zur Verfügung. Der 21-Jährige gab alle Delikte offen zu. Er erklärte, dass er die Drogen nicht wegen des Geldes verkauft habe, sondern vor allem, um Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden. "Ich habe es ziemlich verkackt und das war auf jeden Fall eine Lektion", sagte der bislang nicht Vorbestrafte.

Den Drogenfahndern ging der 21-Jährige aufgrund der Auswertung der Handydaten seiner Kunden ins Netz. Außerdem hatten sich Nachbarn bei der Polizei beschwert. Jugendliche seien bei ihm wie im Taubenschlag ein- und ausgegangen, aus der Wohnung sei immer wieder Marihuana-Geruch gedrungen.

Drei Jugendliche, gegen die Ermittlungsverfahren wegen Drogenkonsum laufen, sagten im Zeugenstand aus. Ihre Aussagen vor Gericht wichen jedoch von denen bei ihrer polizeilichen Vernehmung ab. Einig waren sich die Zeugen, dass der Angeklagte ein netter Mensch sei und bei ihm immer eine angenehme Stimmung gewesen sei. Man habe sich über Online-Spiele unterhalten und zusammen einen Joint geraucht. Außerhalb der Wohnung hätten sie sich nie getroffen.

Evelyn Otten berichtete vonseiten der Jugendgerichtshilfe, dass der Angeklagte bereits in der Grundschule Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen gehabt habe. Diagnostiziert wurde Asperger-Autismus und im Alter von 14 Jahren zusätzlich eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). "Er war nicht dazu in der Lage, sein Handeln richtig einzuschätzen", sagte Otten und sprach von einer retardierten Persönlichkeitsstruktur, die nicht der eines Erwachsenen entspreche. Eine 50-prozentige Schwerbehinderung wegen Autismus kam zudem in die Waagschale zugunsten der Anwendung des Jugendstrafrechts.

Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger forderte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung, um dem Angeklagten Struktur zu bieten. Dieser habe sich laut eigener Aussage im Gefängnis mit seinem klaren Tagesablauf nicht unwohl gefühlt. Letztlich folgten Richter Martin Hussels-Eichhorn und die beiden Schöffen dem Plädoyer von Anwalt Gerd Prokop mit einigen Auflagen. Während der dreijährigen Bewährungszeit muss der 21-Jährige eine Psychotherapie machen sowie Bewerbungen um einen Arbeitsplatz nachweisen. Hinzu kommen 100 Stunden gemeinnützige Arbeit. Eingezogen werden nach neuer Rechtsprechung 14 777 Euro – Geld, das durch den Drogenhandel durch seine Hände floss.