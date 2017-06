Friedrichshafen 2016 gab es weniger Straftaten in Friedrichshafen

Polizeichef Ekkehard Falk stellt dem Gemeinderat der Zeppelinstadt den Sicherheitsbericht vor. Er lobte das gute Förderprogramm der Stadt gegen Wohnungseinbrüche.

Friedrichshafen – Mit 48 Einbrüchen gab es im vergangenen Jahr in Friedrichshafen 15 mehr als 2015. Dies sagte Ekkehard Falk, Chef des Polizeipräsidiums Konstanz, als er am Montag den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses den Sicherheitsbericht für 2016 vorstellte. Er wies darauf hin, dass die Zahl der Versuche von 16 auf 22 gesteigen sei. Wohnungseinbrüche gehören für Falk mit zu den schlimmsten Delikten, da sie die Intimsphäre der Opfer besonders betreffen würden. Falk deutete die höhere Zahl an registrierten Versuchen auch als einen Erfolg der vorbeugenden Beratung der Polizei. Ferner lobte der Polizeichef das "gute" Förderprogramm der Stadt. Was Wohnungseinbrüche anlangt, gebe es im Bodenseekreis keinen besonderen räumlichen Schwerpunkt.

Die Stadt bezuschusst den Einbau von Fenstern und Türen, die über einen verbesserten Schutz gegen Einbrechern verfügen. Die Kommune fördert im Rahmen ihres Programms „Klimaschutz durch Energiesparen“ inzwischen auch den Einbau einbruchhemmender Fenster und Türen. Dies ist nach Ansicht der Verwaltung und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle eine wirksame Maßnahme gegen Wohnungseinbrüche. Seit diesem Jahr ist die neue Förderrichtlinie in Kraft. Hans-Jörg Schraitle, Chef des städtischen Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, bezeichnete das Programm vor den Mitgliedern des Gemeinderats als "ganz hervorragend". Es werde gut in Anspruch genommen.

Insgesamt konnte die Polizei im vergangenen Jahre für die Stadt Friedrichshafen einen Rückgang der Zahl an Straftaten um 3,1 Prozent registrieren. Gleichzeitig gelang es den Ermittlern mehr Fälle aufzuklären. Die Quote konnte von 61,7 auf 62,1 Prozent gesteigert werden. Für Falk sehr erfreulich war auch der Rückgang der Zahl an Tätern unter 21 Jahren. Diesen wies er im Vergleich zu 2015 mit knapp 24 Prozent aus.

Mehr verletzte Radler

Die Gesamtzahl an Unfällen ging gegenüber 2015 um rund 4 Prozent zurück. 2231 Verkehrsunfälle hatte es 2015 gegeben, 2016 waren es 2140. Die Zahl der schwer verletzten Unfallopfer ging im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls von 74 auf 62 zurück, so Falk. Um 17 Prozent deutlich zugenommen hat aber die Zahl an Fahrrad-Unfälle. Vor allem die Zahl der Unfälle, in die Pedelecs verwickelt waren, stieg um 36 Prozent auf 22. Und mit 36 Prozent habe es einen hohen Anteil an Beteiligten gegeben, die älter als 70 Jahre waren. In diesem Zusammenhang empfahl der Polizeipräsident, sich im Umgang mit solchen Fahrrädern eingehend beraten zu lassen.

Personal fehlt

Falk machte darauf aufmerksam, dass es der Polizei an Personal fehle: "Wir sind zu wenige." Erst am 1. März 2021 sei wieder eine Personalstärke erreicht wie am 1. Januar. Bis in vier Jahren würden innerhalb des Polizeipräsidiums 300 Beamte in Pension gehen, das sei ein Fünftel der aktuellen Stärke. Das Land reagiere mit zusätzlichen Einstellungen. 1400 neue Polizistinnen und Polizisten seien noch nie auf einmal eingestellt worden, fügte er hinzu. Zum anderen gebe es etwa durch die Bedrohung durch Terroristen mehr Arbeit für die Polizei.

Angriffe gegen Polizisten

Im vergangenen Jahr gab es im Gebiet der Stadt Friedrichshafen deutlich mehr körperliche Angriffe gegen Polizisten als im Jahr 2015. Um 60 Prozent wuchs die Zahl der Beamtinnen und Beamten, die gegenüber dem Vorjahr Opfer von Körperverletzungsdelikten wurden, schilderte Ekkehard Falk, Chef des Polizeipräsidiums Konstanz, am Montag während der öffentlichen Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats. Elf Polizisten mehr als 2015 wurden im Jahr 2016 Opfer von Gewalt. In solchen Fällen sei es seine Aufgabe, Strafanzeigen zu stellen. Was mögliche Anklagen gegen die Tatverdächtigen anlangt, gebe es einen engen Austausch mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Ravensburg. Sein Interesse sei, dass die Verfahren nicht eingestellt würden. Er verwies allerdings in diesem Zusammenhang auf die Unabhängigkeit der Gerichte. "Manchmal müssen wir in einen sauren Apfel beißen." (dim)