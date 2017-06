Friedrichshafen 200 Kinder entführen beim "Kids Winds"-Konzert in Traumwelten

Das Stadtorchester lässt beim "Kids Winds"-Konzert mit rund 200 jungen Häflern eine musikalische Fantasiewelt entstehen.

Ein großer Mond geht hinter der Bühne im Graf-Zeppelin-Haus auf, das Stadtorchester flüstert die ersten Takte des „Cirque du Soleil“, Schüler in Schlafmützen schleichen herein. Im Nachthemd laufen sie auf Holzrollen und schlagen Purzelbäume über mitgebrachte Kopfkissen. Während andere weiße Nebel wehen lassen, schlafen sie ein. Kein Wunder – kinderklar singt ihnen der Knabenchor der Grundschule Fischbach das „Sandmännchen“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Ruhig und konzentriert richten elf Jungen die Augen auf Dirigentin Christine Waggershauser. Nur bei „Aus diesem Sack zwei Körnelein euch Müden in die Äugelein“ heben sie die Hände und streuen unsichtbaren Schlafsand. Anrührend bis in die hohen Töne, sachte vom Stadtorchester getragen, folgt der „Abendsegen“: „Abends will ich schlafen geh’n, vierzehn Engel um mich steh’n.“

Der erste Traum entführt in den Orient – zu den Klängen des „Aladdin“-Soundtracks wirbeln Rollschuhläufer in farbenfrohen Turbanen und Westen umeinander und lassen leuchtende Tücher fliegen. Einradfahrer, wie von bunten Segeln getrieben, sausen vorbei und kommen mit großen Reifen wieder. Ein Schlafmützenkind läuft wie traumwandelnd von einem Bühnenende zum anderen – auf den Händen. Rollschuh-, Zirkus- und Einrad-AG der Grundschule Fischbach haben sich für diesen Traum zusammengetan.

Wovon kleinere Kinder träumen? Von Süßigkeiten! Gerade mal vier und fünf Jahre alt sind die Teilnehmer an der musikalischen Früherziehung der Musikschule im Kindergarten Haldenberg. Sie verteilen Lollis, fast so groß wie sie selbst, tanzen im Kreis und reiben sich die Bäuche. Auch kleine Kinder träumen manchmal schlecht: zu Saint-Saens „Danse macabre“ webt eine zweite Gruppe der Kindergärten Windhag, Swiss International Schools und Klinikum ein neongelbes Spinnennetz, das gefährlich auf und nieder wippt. Blütenträume haben sich die Kinder der Albert-Merglen-Schule ausgedacht. Fünf von ihnen hocken mit Blumenkronen auf dem Boden und wachsen zu ihren eigenen Versen empor: „Aus der Erde Krume wächst langsam eine Blume“, intonieren sie, von Klassenkameraden auf Glockenspiel und Xylofonen begleitet. Realschüler träumen analytischer: Nachdem die Mitglieder der Theater-AG aus Ailingen auf leisen Sohlen die Traumfabrik betreten, pantomimisch Arbeitskleidung angelegt und sich an ihre Plätze begeben haben, klären sie das Publikum über die REM-Phase auf. „In der wird geträumt“, sagt einer. „Wir durchlaufen die Erlebnisse und Erfahrungen des Tages noch einmal auf die Schnelle“, ein anderer. „Wer keine REM-Phase hat, stirbt.“ Das zu verhindern ist der Job der Traumarbeiter. Und sie geben sich alle Mühe. Aufregende Träume haben sie für ihr Publikum vorbereitet: über das Leben als Spion, über Streit und Schweigen oder über die Verselbstständigung des Albtraums.

Strahlend kräftig und gut verständlich singt der Chor passende Varianten von Klassikern: Aus „Hit the Road, Jack!“ machen sie „Sieh dich vor, Jack, sei achtsam und spitz dein Ohr“, aus „All you need is Love“ wird „All you need is Schaf“. Auf das Gequatsche einer Szene antworten sie energisch: „Shut up and dance with me!“ Das Stadt­orchester lässt den jungen Akteuren stets den Vortritt, macht alles mit, bleibt präsent, aber nie dominant. Pietro Sarno dirigiert mit großer Ruhe, hat immer ein Auge auf der Bühne und eins bei seinen Musikern. Nur bei der Scherzpolka trumpfen die Bläser auf, eine Gruppe nach der anderen manövriert sich gekonnt ins Abseits, bis sie sich zum Tusch wiederfinden.