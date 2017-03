Die Ausstellung "200 Jahre Fahrrad" findet am Sonntag, 12. März, im Graf-Zeppelin-Haus statt.

Wir haben's erfunden. Klar, wer sonst. In Sachen Fortbewegung radelt Baden-Württemberg seit jeher vorne weg. Dass das Fahrrad in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern darf, ist einem der vielen Tüftler und Denker aus dem Ländle zu verdanken. Karl Drais war es, der am 12. Juni 1817 mit seiner nach ihm benannten "Draisine" erstmals durch Mannheim fuhr – einer "Laufmaschine", die als Urform des heutigen Fahrrads gilt. Grund zum Feiern also, auch für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) im Bodenseekreis. So freut man sich darauf, am Sonntag, 12. März, von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung "200 Jahre Fahrrad – Ein Welterfolg aus Süddeutschland" im Graf-Zeppelin-Haus präsentieren zu dürfen, bei der unter anderem ein Nachbau der berühmten Draisine, aber auch viele andere historische Exponate und Raritäten aus der Fahrradgeschichte zu bewundern sein werden. Kooperationspartner des ADFC sind der Verein Historische Fahrräder und das Deutsche Fahrradmuseum Bad Brückenau.

"Wir sind sehr froh, dass wir die Veranstaltung durchführen dürfen, die Planungen laufen schon seit 2015", betont der ADFC-Kreisvorsitzende Karl Honnen. "Wir sehen darin auch ein Dankeschön des ADFC an die Stadt und die Gemeinderäte.

Friedrichshafen hat in den vergangenen Jahren ein wirklich beispielhaftes Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht – und ist deshalb auch der ideale Ort für diese Ausstellung", ergänzt Veranstaltungsorganisator Ralf Hoppe und macht zusammen mit Georg Schmitz vom Verein Historischen Fahrräder schon mal Lust auf den Streifzug durch 200 Jahre Fahrradgeschichte, den die Ausstellungsbesucher erwarten dürfen. Nach der legendären Laufmaschine des Barons von Drais wurde um 1870 das erste Hochrad entwickelt, bei dem der Fahrer stolze drei Meter über dem Boden in die Pedale treten durfte. Ein "Quantensprung" war 1887 das erste Niederrad, wie Georg Schmitz weiter erläutert. 1891 kam das erste Rad mit Diamantrahmen auf den Markt und um 1920 wurden die Vorläufer der heutigen Damen- und Herren-Tourenräder entwickelt.

Natürlich wartet die Ausstellung im GZH auch mit modernen Fahrradtrends auf, wie etwa innovativen Bambusrädern. Informiert wird darüber hinaus auch über Rad-Urlaubsreisen, GPS-gestützten Radtourismus oder Sicherheitsmaßnahmen wie Fahrradcodierungen. Nicht zuletzt werden die Angebote aus dem Jahreskalender des ADFC vorgestellt. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.