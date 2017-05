Friedrichshafen 20 Jahre Schüleraustausch Sarajevo/Friedrichshafen: Das ist 17 Stunden Busfahrt wert

Seit 20 Jahren besuchen sich Schüler der Häfler Gymnasien und eines Gymnasiums in Sarajevo gegenseitig, trotz 17 Stunden Fahrzeit zwischen den Städten, Sprachbarrieren und unterschiedlichen Religionen, Kulturen und Essgewohnheiten. Bei einem Festakt im Karl-Maybach-Gymnasium erinnerten sich die Beteiligten nun an die Anfänge und viele Begegnungen über die Jahre.

1997 begann mit einem Besuch von Schülern aus Sarajevo der Austausch zwischen den Gymnasien. Im Herbst reisen Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums und des Karl-Maybach-Gymnasiums nach Sarajevo, im Frühjahr erfolgt der Gegenbesuch. Die Schüler haben tiefe Eindrücke vom Besuch der Partnerstädte mitgenommen: "Die Gastfreundschaft in Sarajevo hat mit besonders inspiriert und berührt, so habe ich das noch nicht erlebt", sagt Annika. "Wie die drei monotheistischen Religionen dort in Frieden zusammenleben, hat mich sehr beeindruckt", sagt Daniel. "Ich konnte mein Deutsch verbessern und habe neue Freundschaften geschlossen", sagt eine Schülerin Sarajevo, ihre Freundin ergänzt: "Ich bin sehr glücklich, dass ich an diesem Austausch teilnehmen durfte."

Bilder aus den 20 Jahren zeigen reich gedeckte Tische, zerstörte Häuser, die Siegertreppe der Olympischen Spiele und immer wieder: Gespräche, Erkundungstouren und Umarmungen. "Die Türe des eigenen Herzens, des eigenen Heims zu öffnen, einen anderen Menschen in die Familie willkommen zu heißen, mit ihm Freundschaft zu schließen und durch diese wunderschöne Erfahrung das Leben zu bereichern – das ist der Gedanke des Schüleraustauschs", sagt Jasmina Melkic, Schulleiterin des Prva Gymnazija Sarajevo, des ersten Gymnasiums in Sarajevo. Sie war von den Anfängen bei den Begegnungen dabei, zunächst noch als Lehrerin. Ihre beiden Kollegen von KMG und GZG halten ihren Rückblick komplett auf bosnisch – auch wenn einige Wörter wie "nastavnici" – "Lehrer" einen zweiten Anlauf brauchen.

Für Schulleiter Hermann Dollak vom GZG ist der Austausch ein Schritt zu Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen. "Ein kleiner Schritt zwar, aber ich denke ein nachhaltiger Schritt, weil diese Verständigung in junge Menschen eingepflanzt wird." Er erinnert sich an seinen Besuch in Sarajevo 2001 und an die Freundlichkeit und Gastfreundschaft, die er dort erlebt hat. KMG-Rektor Christoph Felder war in diesem Jahr zum ersten mal mit dabei – es war "eindeutig die schönste Schulwoche des Jahres", sagt er. Ein Besuch in der bosnischen Hauptstadt mache auch nachdenklich: "Die Spuren des Krieges sind immer noch allgegenwärtig und ich verfolge die Nachrichten seither noch aufmerksamer."

Die Städtepartnerschaft mit Sarajevo sei nicht nur die älteste, sondern auch eine der lebendigsten, sagte Bürgermeister Stefan Köhler. Gerade für junge Menschen sei der interkulturelle Austausch wichtig. "Es ist wichtig, sich für andere Kulturen zu öffnen, sich zu verstehen, damit es nie wieder zu einem Krieg kommen kann."

Als Botschafter der Kulturen traten beim Festakt im Casino des Karl-Maybach-Gymnasiums die Schüler selbst auf. Ein sehnsüchtiges Liebeslied an ihre Stadt sangen die Schüler aus Sarajevo: "Sarajevo ljubavi moja." Dann legte eine bosnische Rockband los mit "Shape of you" und anschließend präsentierten drei Schülerinnen eine rasante Mischung aus Hip-Hop, Breakdance, Ballett und Bauchtanz. Die Häfler antworteten mit klar akzentuiertem Jazz der KMG-Big-Band von "New York, New York" bis "Hit the Road, Jack". Die Jugend-Musiziert-Preisträger Verena Seybold und Vincent Wolpold gaben mit Ironie und Charme Prokoffieffs "Plappermaul".

Natürlich wollen alle Beteiligten den Austausch weiterführen und ausbauen – GZG-Lehrerin Marianne Mohr hat auch schon eine Vision für die Zukunft: eine Zeppelinfahrt von Friedrichshafen nach Sarajevo.

Städtepartnerschaft

Seit 1972 besteht die Sädtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Sarajevo. Im April 1988 fand ein Schüleraustausch zwischen dem ersten Gymnasium in Sarajevo und der Realschule Ailingen statt. Während des Kriegs von 1991 bis 1995 bestand der Kontakt weiter. 1997 begann mit einem Besuch von Schülern aus Sarajevo der Austausch zwischen den Gymnasien. Im Herbst reisen Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums und des Karl-Maybach-Gymnasiums nach Sarajevo, im Frühjahr erfolgt der Gegenbesuch. 507 Schüler aus Sarajevo und 371 aus Friedrichshafen nahmen daran teil.