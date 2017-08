Friedrichshafen 1977 entführte Landshut soll im Herbst nach Friedrichshafen kommen

Die 1977 von Terroristen entführte „Landshut“-Maschine soll nach den Wünschen von Museumschef David Dornier im Oktober an ihrem neuen Standort in Friedrichshafen sein.

Weitere Informationen 1977 entführte „Landshut“ kommt nach Friedrichshafen ins Museum

Co-Pilot der entführten „Landshut“ hat nie Pause vom Fliegen gemacht

Das Terrorjahr 1977



Hier einige der blutigen Ereignisse:



7. April: Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei Begleiter werden in einem Wagen in Karlsruhe erschossen. Wer die Attentäter waren, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gab jedoch Verurteilungen im Zusammenhang mit der Tat.



30. Juli: Weil er sich seiner Entführung widersetzt, wird Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto in seinem Haus in Oberursel ermordet. Die RAF-Terroristen hatten sich mit Hilfe der Ponto-Bekannten und späteren RAF-Mitglieds Susanne Albrecht Zugang zum Haus verschafft.



5. September: Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wird in Köln von einem RAF-Kommando entführt. Schleyers Fahrer und drei Leibwächter sterben im Kugelhagel. Die Entführer drohen mit der Ermordung Schleyers, falls nicht elf RAF-Häftlinge freigelassen und an einen Ort ihrer Wahl ausgeflogen würden. Die Regierung lehnt das ab.



13. Oktober: In Absprache mit der RAF kapern vier Palästinenser die Lufthansa-Maschine „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord. Die Luftpiraten bekräftigen die Forderungen der Schleyer-Entführer. Der über 9000 Kilometer lange Irrflug endet am 17. Oktober in Mogadischu (Somalia). Am Tag zuvor hatten die Terroristen in Aden (Jemen) den Flugkapitän erschossen.



18. Oktober: Kurz nach Mitternacht stürmt die Anti-Terroreinheit GSG 9 die Maschine und befreit die Geiseln unversehrt. Bei der Aktion werden drei Terroristen getötet. Wenige Stunden danach töten sich die RAF-Häftlinge Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in Stuttgart-Stammheim selbst.



19. Oktober: Schleyers Leiche wird mit mehreren Kopfschüssen im Kofferraum eines Autos in Mülhausen (Elsass) gefunden.

„Dass das Flugzeug am 18. Oktober hier ist, das kann ich mir schon vorstellen“, sagte er am Donnerstag in Friedrichshafen. „Ich rechne eigentlich fest damit.“ An diesem Tag jährt sich die Befreiung des entführten Flugzeugs zum 40. Mal.Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der Roten Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord gekapert. Fünf Tage später stürmte die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln unversehrt. Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass das Flugzeug künftig auf dem Gelände des Dornier Museums präsentiert wird. Bislang steht es auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza. Die schrottreife Maschine soll nun zerlegt, transportiert und später am Bodensee restauriert werden.Der Co-Pilot der entführten „Landshut“, Jürgen Vietor, hat trotz seiner schlimmen Erfahrungen nie eine Pause vom Flugdienst gemacht. Schon sechs Wochen nach der Befreiung des Flugzeugs am 18. Oktober 1977 saß er wieder im Cockpit, sagte er am Donnerstag in Friedrichshafen. Dabei steuerte er nicht irgendeine Maschine, sondern wieder die „Landshut“. „Ich hab so getan, als hätte es die nicht gegeben, die Entführung“, sagte der 75-Jährige. Die Tage der Entführung seien die schlimmsten seines Lebens gewesen.Vietor hatte sich seit langer Zeit dafür ausgesprochen, dass die Maschine wieder nach Deutschland kommt. „Es gibt kaum noch Zeitzeugen“, sagte er. „Es gibt Dokumente schriftlicher Art - und eben die "Landshut"“. Sie sei für ihn „das Symbol des Deutschen Herbstes“.Derzeit steht die Maschine auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza. Vor kurzem war Vietor dort, um sie zu besichtigen. „Es war schon ein trauriger Anblick“, sagte er. „Die Maschine steht seit acht Jahren da im Regen.“ Deswegen werde es „eine echte Herausforderung, die wieder so herzustellen, wie sie war.“