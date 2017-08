Friedrichshafen 19-Jähriger wegen Exhibitionismus und Missbrauch verurteilt

In der Flüchtlingsunterkunft im Fallenbrunnen Friedrichshafen hat sich ein 19-jähriger Flüchtling im Juni 2016 vor einer jungen Frau und einem Kind entblößt und an seinem Glied manipuliert. Wegen der exhibitionistischen Handlung in Tateinheit mit einem sexuellen Missbrauch von Kindern wurde er nun zu zwei Wochen Dauerarrest und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Tettnang/Friedrichshafen – Ein 19-jähriger Flüchtling ist am Montagnachmittag von Richter Martin Hussels-Eichhorn wegen einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer Jugendlichen und einem Kind in Tateinheit mit einem sexuellen Missbrauch von Kindern nach Jugendrecht zu zwei Wochen Dauerarrest und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Der 19-Jährige war damals betrunken. In der Verhandlung bestritt er die Tat, bis zu seinem Schlusswort, wo er erklärte: "Ich werde mich bei den beiden entschuldigen. Es tut mir leid. Ich war betrunken."

Zugetragen hat sich der Vorfall in der Asylbewerberunterkunft in Fallenbrunnen im Juni 2016. Dort waren damals zwei Frauen, eine Jugendliche, ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge in einem Stock mit Asylbewerbern aus einem völlig anderen Kulturkreis untergebracht – nur Männern, wie ein Mann vom Sicherheitsdienst berichtete. Nach Aussage einer der Frauen und des Wachmannes gab es schon im Vorfeld Probleme zwischen den Gruppen, die Kinder seien zu laut, die Frauentoilette wurde abgeschlossen. Die Frauen seien "Freiwild" geworden, formulierte es Erste Staatsanwältin Juliane Prasse in ihrem Plädoyer.

An jenem Abend kam der Angeklagte, wie so oft, mit seiner damaligen Freundin in die Unterkunft, um einen Landsmann zu treffen. Die Ex-Freundin hatte einen kurzen, schreienden und Tür knallenden Auftritt zu Beginn der Verhandlung, weil Hussels-Eichhorn sie nicht für eine glaubhafte Zeugin hielt und wegschickte. Doch zurück zum Tatabend. Männer aus dem zweiten Stock feierten, tanzten, waren sehr laut und tranken Bier und Wodka, wie auch der Angeklagte vor Gericht bestätigte. Zwei Promille hatte er, wie später ermittelt wurde. Eine 17-jährige Jugendliche und ein 12-jähriges Kind wollten dann durch den schmalen Flur von ihrem Zimmer zur Toilette. Dabei trafen sie auf den krakeelenden 19-Jährigen, der die Hose und Unterhose herunterließ und mit der Hand sein Glied manipulierte, wie in der Verhandlung beschrieben wurde. "Ich war unheimlich schockiert, weil ich noch nie in meinem Leben mit einer solchen Situation konfrontiert war", sagte das damals 17-jährige Opfer unter Tränen aus. Bei der Polizei hatte sie damals gesagt, sie wolle lieber sterben, als eine solche Situation zu erleben. "Es war schwer. Ich habe große Angst gehabt", berichtete das Mädchen mit Tränen in den Augen.

Eine 31-jährige Frau sagte aus, sie habe nicht, wie zunächst in der Anklage angenommen, die Szene gesehen. Allerdings habe, nachdem die Wachmänner verständigt worden waren, eine Gruppe der Männer versucht, in ihr gemeinsames Zimmer zu kommen, was der Sicherheitsdienst verhinderte. Währenddessen kam es wohl auch zu einem Tumult vor dem Haus, zwischen der Männergruppe aus dem zweiten Stock und anderen Bewohnern der Unterkunft aus einem ähnlichen Kulturkreis wie die Frauen, nachdem der Vorfall bekannt wurde, wie ein Mann vom Sicherheitsdienst berichtete. Dann kam jedoch schon die Polizei, die das unterband.

"Ich habe keinen Zweifel, dass uns die beiden Zeuginnen den Vorfall genauso geschildert haben, wie er angeklagt ist", meinte Hussels-Eichhorn in der mündlichen Urteilsbegründung. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Lüge, die der Angeklagte zunächst in den Raum gestellt hatte. Die Frauen hatten betont, dass sie keine Rache wollten und keinen Hass haben. Zu berücksichtigen waren auf der anderen Seite Entwicklungsverzögerungen beim Angeklagten, der, von seiner Familie verstoßen, als Jugendlicher nach Deutschland gekommen war, wie Arianna Büttner von der Jugendgerichtshilfe berichtete.

Abgetrennt und später entschieden wird eine zweite Anklage wegen Ladendiebstahls in Friedrichshafen. Es geht Waren im Wert von knapp 31 Euro. Der Angeklagte hatte dies im Geschäft anscheinend gestanden, in der Verhandlung bestritt er es. Jetzt muss noch einmal eine Ladendetektiv befragt werden, der aufgrund des vermeintlichen Geständnisses nicht geladen war.