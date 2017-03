Friedrichshafen 19. Internationales Festival junger Meister stellt Pianisten ins Zentrum

Zum Abschluss am 20. April spielt die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz mit Klaviersolisten im Graf-Zeppelin-Haus. Dass junge Pianisten Gelegenheit zu Auftritten mit Orchestern haben, ist eine Seltenheit.

Seit 18 Jahren arbeiten der Internationale Konzertverein Bodensee e.V. und die ZF-Kunststiftung bei der Förderung hochbegabter Pianisten erfolgreich zusammen. 2016 stand der Wettbewerbsgedanke um den ZF-Musikpreis im Vordergrund. Dieses Jahr findet turnusmäßig in der Osterzeit das Internationale Klavierfestival junger Meister als gezielte Weiterbildung der aufstrebenden Talente statt. Matthias Lenz, Vorsitzender der ZF-Kunststiftung, freute sich bei der Programmvorstellung, dass eines der Abschlusskonzerte mit großem Orchester im Heimatstandort des Hauptsponsors stattfindet. Der künstlerische Leiter Peter Vogel erinnerte daran, dass zahlreiche Teilnehmer am Festival und Wettbewerb sich heute auf einem erfolgreichen Weg ihrer Solistenlaufbahn befinden.

Kernstück des Festivals ist der Meisterkurs mit einem hochkarätigen Dozenten. Zum ersten Mal wird Prof. Bernd Goetzke von der Hochschule für Musik und Theater Hannover diese Aufgabe übernehmen. Der ehemalige Kämmerling-Schüler, Leiter der Beethoven-Kurse in Positano, Preisträger internationaler Wettbewerberbe ist einer der meistgesuchten Lehrer und Musiker in Deutschland. Neben seiner Soloklasse in Hannover mit Schülern aus aller Welt ist er für sein Engagement für den talentierten Nachwuchs bekannt. Die musikalische Arbeit mit zwölf Teilnehmern aus neun Nationen und vier Kontinenten im Alter von zwölf bis 30g Jahren können Besucher beim öffentlichen Meisterkurs mitverfolgen: im Hotel Bad Schachen in Lindau (13. April/15. April) und in der höchstgelegenen Konzerthalle „arlberg 1800“ in St. Christoph (18. April bis 21. April). Die Ergebnisse werden dann in Klavierrecitals und einem Abschlusskonzert in Lindau (16. April) und St. Christoph (19. April/21. April) vorgestellt.

Die zweite Säule des Festivals bilden die Orchesterkonzerte. Schon traditionell sind die Kammerkonzerte am Ostersonntag in Ravensburg (16. April) und Ostermontag in Memmingen (17. April). Neu hinzugekommen ist ein Eröffnungskonzert im Stadttheater Lindau am Freitag, 7. April. In allen drei Konzerten wird das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter Aurélien Bello drei Studenten aus der Klasse von Prof. Bernd Goetzke begleiten. Werke von Mozart, Schostakowitsch und Chopin stehen auf dem Programm. Gerade für diese Erfahrung, gemeinsam mit einem Orchester aufzutreten, ist für angehende Konzertpianisten äußerst wichtig.

Für das große Abschlusskonzert in Friedrichshafen (20. April) und Konstanz (22. April) konnte wieder die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz verpflichtet werden. Ari Rasilainen, neuer Chefdirigent der Konstanzer, wird die jungen Pianisten sicher durch die berühmten Klavierkonzerte von Prokofjew, Saint-Saens und Schumann führen. Xingyu Lu, frischer Preisträger beim „Rotary Jugend-Preis“ 2017, wird das Konzert eröffnen. Shaun Choo, ZF-Musikpreis Gewinner aus dem Jahr 2010, ist durch viele Auftritte in der Region bestens bekannt. Ein Wiedersehen gibt es mit Aaron Pilsan. Der ZF-Musikpreisträger 2014 und Preisträger des Klassic-Echo "Rising Star“, freut sich, nach dem Weg durch die international renommierten Konzertsäle Europas nach Friedrichshafen zurückzukehren.

Karten im Vorverkauf unter ticket.suedkurier.de sowie Telefon 08 00/9 99 17 77. Informationen unter: www.konzertverein.co m