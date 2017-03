Friedrichshafen 18.753 Euro für Familie des verstorbenen Häfler Fischers

Mehr als 18.000 Euro kamen bei einer Spendenkation zusammen, die dem gekenterten und verletzten Friedrichshafener Berufsfischer Gert Meichle helfen sollte, sein beschädigtes Boot reparieren zu lassen. Nach seinem Tod bleibt Betroffenheit zurück.

Viele Menschen wollten dem Berufsfischer Gert Meichle finanziell helfen, der zusammen mit seinem Sohn Anfang Dezember auf dem Bodensee mit seinem Boot gekentert war. 18 753 Euro hat die Spendenaktion ergeben, die Sándor Szmodis, Lehrer an der Friedrichshafener Bodensee-Schule St. Martin, und Stephanie Wolf ins Leben gerufen haben. „Der Betrag ist durch 183 Einzelspender zusammengekommen, die zwischen 10 und 500 Euro überwiesen haben“, berichtet Szmodis. Eine Einzelspende habe 2500 Euro betragen. Das Spendenkonto ist inzwischen geschlossen, das Geld wurde seit Ende Dezember in regelmäßigen Abschlagszahlungen an den verunglückten Fischer überwiesen. Von dem Geld sollten die Reparaturen am beschädigten Fischerboot bezahlt werden. Doch dann verstarb Gert Meichle unerwartet.

„Der gesamte Betrag steht der Familie zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben zur Verfügung“, sagt Szmodis. Gert Meichle hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. „Es bleibt eine große Betroffenheit zurück“, so Szmodis, „es ist traurig, dass wir die Spenden nicht dem ursprünglichen Zweck zukommen lassen konnten.“ Meichles Ehefrau ist angesichts der Hilfsbereitschaft vieler Menschen gerührt. „Vielen, vielen Dank, dass so viele Leute Anteil nehmen und uns helfen“, sagt sie.