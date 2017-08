Friedrichshafen 17-Jähriger tritt auf am Boden liegenden 16-Jährigen ein

17-Jähriger tritt auf am Boden liegenden 16-Jährigen ein

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat sich ein 17-Jähriger nach einer Auseinandersetzung in Friedrichshafen zu verantworten.

Zu der Auseinandersetzung, die der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am vergangenen Mittwoch gegen 20.30 Uhr. Der 17-Jährige soll den 16-Jährigen nicht nur niedergeschlagen haben. Wie die Polizei weiter berichtet, trat er zudem auf den am Boden liegenden Jugendlichen ein. Der 16-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen, die im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.