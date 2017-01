Friedrichshafen 16 Musiker bei "Langer Nacht der Kammermusik"

Viereinhalb Stunden lang haben 16 Musiker aus der Region eine begeisternde "Lange Nacht der Kammermusik" im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen präsentiert. Der Erlös aus Spenden geht an den Kinderhospizdienst Amalie.

Es dauert ein paar Momente, ehe die Zuhörer nach dem letzten Geigenton im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen begeistert applaudieren. So gläsern, hoch und weit weg verabschiedet sich dieser Ton, als sei er von dieser Welt kaum noch wahrzunehmen. Das Geigensolo "Lob auf die Unsterblichkeit Jesu" ist der letzte Satz von Olivier Messiaens "Quatuor pour la fin du temps", "Quartett für das Ende der Zeit", und symbolisiert laut Komponist das Aufsteigen des Menschen zu seinem Gott. Christina Burchardt lässt die Geige in aller Ruhe und Klarheit durch Melodiebögen streifen – und macht deutlich, dass dieser Weg im Schmerz beginnt und in unermesslicher Ferne endet.

Messiaen komponierte das Werk als Kriegsgefangener im Lager bei Görlitz. Die Besetzung mit Klavier, Geige, Cello und Klarinette schrieb er für Mitgefangene. Er legte Verse aus der Offenbarung des Johannes zugrunde – mitten im Krieg fand der tief religiöse Katholik Farben und Klänge für eine biblisch verstandene Ewigkeit: einen Morgen vor aller Zeit, früh, unbestimmt, mit zwitschernden Vogelstimmen zeichnet der Anfang. Kraftvolle Klavierakkorde erzählen von der Macht des Engels, wie durch Schleier sind Harmonien des Himmels zu erahnen, ehe verzerrte Rhythmen die Schrecken der Apokalypse schildern. Im "Abgrund der Vögel" malt Christine Zimmermann auf der Klarinette erschütternde Tiefen von Traurigkeit und lässt überraschend Vögel darüber huschen. Aufatmen geht nur im "Lob auf die Ewigkeit Jesu": Unendlich langsam, warm und tröstlich erzählt Frank Westphals Cello von Weite und Unendlichkeit, die das Leid kennt und aufhebt.

Die Uraufführung fand im Januar 1941 statt, bei klirrender Kälte, in einer Baracke, auf kaputten Instrumenten, vor Landarbeitern, Intellektuellen, Berufssoldaten und der deutschen Lagerleitung. "Nie wieder hat man mir mit solcher Aufmerksamkeit und solchem Verständnis zugehört wie damals", erinnerte sich Messiaen.

Mit dem Stück endet die "Lange Nacht der Kammermusik", zu der 16 Musiker aus der Region ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen haben. "Da hier lieber Stars eingeladen werden, haben wir selber etwas organisiert", sagt Pianist und Organisator Jürgen Jakob, der selbst bei allen zehn Stücken mitwirkt. Die Musiker spielen ohne Gage, der Erlös aus Spenden kommt dem ambulanten Kinderhospizdienst Amalie zugute.

Auf dem Programm stehen ganz unterschiedliche Stücke, genug für viereinhalb Stunden Musik: Carl Reineckes "Undine" für Flöte ist eine Allegorie auf die Sage von der Nixe, deren Wunsch, durch die Liebe eines Ritters eine Seele bekommen, an dessen Untreue scheitert. Ulrike Sailer leiht ihr ihren goldenen Flötenton – wie Wasser fließt, sprüht, funkelt und rauscht es aus dem Instrument. Sie lässt Undines Sehnsucht, Liebe und Verzweiflung ausströmen, den Stolz des Ritters aufscheinen und das bittere Ende hereinbrechen. Die "Hot-Sonate" des Tschechen Erwin Schulhoff verband 1930 Jazz und Klassik. Frank Schüssler präsentiert sie mit Leichtigkeit und Humor. Sein Saxofon changiert zwischen zärtlichem Flüstern, lässigem Bigband-Sound und ironischen Glissandi. Simon Sailers Tuba legt erstaunlich leichtfüßig Jacob Gades "Tango Jalousie" aufs Parkett.

Wie sie lachen und weinen, tanzen und singen kann, zeigt sie in Bela Bartoks "Rumänischen Volkstänzen". Ottorino Respighis "Il Tramonto" – ein Lied über Liebe, Tod und Zeit – singt Sopranistin Elisabeth Maria Wachutka mit stimmlicher Varianz und bewegender Teilnahme. Erst behutsam, dann virtuos geben Jürgen Jakob, Christina Burchardt und Frank Schüssler "Cantilène et Danse" von Marc Eychenne.

Den Anfang macht Mozarts Quintett in Es-Dur für Klavier und Bläser. Zwischen gemessenen Akkorden entfaltet das Klavier ein sachtes Thema, Ruth Ochsners Oboe stiftet die Bläser zum Mitmachen an, bis Christian Beemelmans Horn eine weitere Melodie vorschlägt. Dicht vernetzt wandern die Melodien von Spieler zu Spieler. Die Musiker scheinen sich an ihren Klangfarben zu freuen: Zu Anmut der Oboe und dunkel leuchtendem Horn kommen Uli Hegeles sanfte Klarinette und das freundliche Fagott von Julis Reger, dazu perlt das Klavier mal verspielt, mal tänzerisch.

Freudiges Zusammenspiel bestimmt den Abend – die Musiker nicken sich zu, hören aufeinander und blicken sich an. So scheinen bei Mendelssohns Klaviertrio c-Moll unsichtbare Fäden Geigerin Elke Schaar mit Jürgen Jakob und Frank Westphal zu verbinden. "Das Trio ist ein bisschen eklig zu spielen", warnte Mendelssohn seine Schwester und meinte den komplexen Klavierpart. Den Musikern ist das nicht anzumerken: Sprühend vor Temperament explodiert das Klavierthema in den Saal, ehe die Streicher es durchscheinend leise wiederholen. Schlackenlos klar singt die Geige, samtig übernimmt das Cello, das Klavier trumpft auf – vier Sätze lang umgarnen sich die drei in lyrischen Wendungen, grazilen Verzierungen oder heftig aufbrausend.

Die meisten Musiker versammeln sich für die "Variations sur un thème plaisant", "Variationen über ein angenehmes Thema", von Jean Françaix: Neun Bläser reagieren flott und witzig auf das Thema vom Klavier. Das Fagott trillert mit ihm um die Wette, auf elegante Flötentöne antworten Oboe und Klarinette, flotte Einwürfe kommen vom Horn bis zum Schlusspunkt.