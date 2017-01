Friedrichshafen 135 Gramm Gold für Hauptgewinnerin des Weihnachtsgewinnspiels

Die Preise des Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER und SeeWoche sind überreicht. Im Restaurant des Zeppelin Museums in Friedrichshafen erhielten die zehn Gewinner unter anderem Uhren, Gutscheine und Geräte. Viele der Gewinner wissen schon genau, was sie damit machen werden.

Andrea Kesenheimer hatte vor der gestrigen Preisübergabe des Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER und SeeWoche gerätselt. Wie er wohl aussehen würde, ihr Hauptpreis, die 5000 Euro in Gold. Wird das Edelmetall als ganzer Block daher kommen oder in vielen kleinen? Volksbank-Marketingchef Peter Engler löste Kesenheimers Fragen im Restaurant des Zeppelin Museums auf. Sechs Blöcke, vier kleinere und zwei 50-Gramm-Stück, überreichte er der Gewinnerin.

"Total überrascht" wurde Kesenheimer von ihrem Gewinn, "ich habe nur einmal mitgemacht." Die Markdorferin dachte, das daraus eh nichts wird – und wurde an Heiligabend durch den Gewinnanruf des SÜDKURIER eines Besseren belehrt. "Die nächsten Tage musste ich das erst mal sacken lassen", sagt Kesenheimer glücklich lachend. Die Tagesmutter hatte zur Preisübergabe den kleinen Jonathan mitgebracht, den sie betreut. Was Kesenheimer mit dem Gold anstellen wird? "Vielleicht gleich etwas verkaufen, aber auf jeden Fall sicher aufbewahren." Engler empfahl gleich mal ein Bankschließfach. Mit seiner Frau ein Wochenende lang E-Bikes von Zweirad Joos bekommt Thomas Grammel aus Meersburg: "Das wollten wir schon lange ausprobieren", so Grammel, "jetzt fahren wir damit im Mai um den See". Bei Christian Koch und Michael Grossmann, der Koch einen Mixer überreicht hatte, driftete das Gespräch thematisch zwar schnell in Richtung Grill ab, trotzdem garantierte Koch dem Küchengerät einen festen Platz: "Ich und meine Frau trinken gerne Smoothies, da ist das ideal." Ingrid Löwer aus Meersburg, die eine Citizen-Uhr gewonnen hat, sagte: "Ich habe mich schon darüber gefreut überhaupt zu gewinnen – aber das ist wirklich eine sehr schöne Uhr."

Dem einzig fehlenden, erkrankten Gewinner Günter Marschall aus Meersburg bringt SÜDKURIER-Gebietsverkaufleiter Christoph Kubiak seinen Staubsauger. Für die geschäftlich verreisten Ralf Meschenmooser (Intersport) und Stefan Zimmer (Heka) überreichte Kubiak die Preise.