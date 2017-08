130.000 Besucher feierten zehn Tage lang friedlich im Uferpark. So fällt die Bilanz des größten Häfler Kulturfestivals aus.

Erleichtert, entspannt und ein bisschen erschöpft sitzen die Macher des 33. Kulturufers am Montagmorgen an den langen Tischen im Graf-Zeppelin-Haus. Zur Pressekonferenz gibt es erstmal einen Kaffee. Zehn Tage lange herrschte Ausnahmestimmung im Uferpark. 130.000 Besucher tanzten, staunten, sangen, spielten und feierten mit – und das friedlich. Und so fällt die Bilanz aus:

Stimmung: Keine Schlägereien, keine Alkoholleichen, lediglich ein paar Wespenstiche und Menschen mit Kreislaufproblemen – beim Kulturufer herrschte Friede und Freude. "Wir sind sehr froh, dass wir keine besonderen Vorkommnisse hatten", sagt Sozialbürgermeister Andreas Köster, "es gab etliche Vorkehrungen im Hintergrund, um die Sicherheit zu gewährleisten." Für Caroline von Dewitz von der Molke war es sogar "das schönste Kulturufer seit 20 Jahren".

Keine Schlägereien, keine Alkoholleichen, lediglich ein paar Wespenstiche und Menschen mit Kreislaufproblemen – beim Kulturufer herrschte Friede und Freude. "Wir sind sehr froh, dass wir keine besonderen Vorkommnisse hatten", sagt Sozialbürgermeister Andreas Köster, "es gab etliche Vorkehrungen im Hintergrund, um die Sicherheit zu gewährleisten." Für Caroline von Dewitz von der Molke war es sogar "das schönste Kulturufer seit 20 Jahren". Wetter: Bei knackigen Temperaturen um die 30 Grad konnte es in den Zelten schonmal heiß werden. "Das haben wir nachmittags vor allem beim Kindertheater gespürt", sagt Franz Hoben vom Kulturbüro, "das war vielen zu heiß." Auch auf dem Kunsthandwerkermarkt begann das Geschäft laut Marktmeister Florian Anger oft erst in den Abendstunden. "Für unsere vielen jungen Helfer auf der Spiel- und Aktionswiese war die Hitze mit wenig Schattenplätzen schon belastend", sagt Anja Blumauer-Geene vom Spielehaus. Das Gute: Die zwei Unwetterwarnungen endeten in leichten Regenschauern.

Bei knackigen Temperaturen um die 30 Grad konnte es in den Zelten schonmal heiß werden. "Das haben wir nachmittags vor allem beim Kindertheater gespürt", sagt Franz Hoben vom Kulturbüro, "das war vielen zu heiß." Auch auf dem Kunsthandwerkermarkt begann das Geschäft laut Marktmeister Florian Anger oft erst in den Abendstunden. "Für unsere vielen jungen Helfer auf der Spiel- und Aktionswiese war die Hitze mit wenig Schattenplätzen schon belastend", sagt Anja Blumauer-Geene vom Spielehaus. Das Gute: Die zwei Unwetterwarnungen endeten in leichten Regenschauern. Zelte und Kino: Die Zahlen sprechen für sich: Von 37 Veranstaltungen mit Eintritt waren 19 ausverkauft, die übrigen gut bis sehr gut belegt. Laut Hoben lag die Auslastung bei 85 Prozent. 11 844 Besucher haben Eintritt bezahlt, das sei in etwa so wie im Vorjahr. "Wir liegen dabei voll im Kostenrahmen", so Hoben. Ob Theater, Tanz, Musik oder Komiker – für viele Künstler habe es Standing Ovations gegeben. Rekordverdächtig sei das Open-Air-Kino in Kooperation mit dem Studio 17 gewesen. "Alle fünf Filme konnten gezeigt werden", erklärt Hoben, "es kamen 1882 Zuschauer."

Die Zahlen sprechen für sich: Von 37 Veranstaltungen mit Eintritt waren 19 ausverkauft, die übrigen gut bis sehr gut belegt. Laut Hoben lag die Auslastung bei 85 Prozent. 11 844 Besucher haben Eintritt bezahlt, das sei in etwa so wie im Vorjahr. "Wir liegen dabei voll im Kostenrahmen", so Hoben. Ob Theater, Tanz, Musik oder Komiker – für viele Künstler habe es Standing Ovations gegeben. Rekordverdächtig sei das Open-Air-Kino in Kooperation mit dem Studio 17 gewesen. "Alle fünf Filme konnten gezeigt werden", erklärt Hoben, "es kamen 1882 Zuschauer." Straßentheater: Hier gab es eine kleine Neuerung, die Anzahl der Künstler wurde pro Tag auf maximal 25 beschränkt. Die Künstler durften maximal fünf Tage bleiben. "Die Organisation der Straßenkünstler war entspannter, das Programm vielfältiger", ist sich Jürgen Deeg vom Kulturbüro sicher. Neu war außerdem die Musik unterm Mammutbaum. Spontan gab es außerdem von der Band Seven ein kleines Straßenkonzert, außerdem fanden mehrere Tanz-Flashmobs statt.

Hier gab es eine kleine Neuerung, die Anzahl der Künstler wurde pro Tag auf maximal 25 beschränkt. Die Künstler durften maximal fünf Tage bleiben. "Die Organisation der Straßenkünstler war entspannter, das Programm vielfältiger", ist sich Jürgen Deeg vom Kulturbüro sicher. Neu war außerdem die Musik unterm Mammutbaum. Spontan gab es außerdem von der Band Seven ein kleines Straßenkonzert, außerdem fanden mehrere Tanz-Flashmobs statt. Kinder und Jugend: Für viele das Wichtigste auf dem Kulturufer: Die tolle Spiel-und Aktionswiese mit ihren kreativen Werkstätten vom Spielehaus und das Molke-Jugendprogramm in der Musikmuschel, auf dem Soundsofa und im Jugendzimmer. 1600 Kinder und Jugendliche waren täglich dabei – alle 14 400 Plätze an den neun Tagen waren voll belegt. "In der Metallwerkstatt herrschte so ein Ansturm, dass bereits am ersten Samstag das Material ausging", erzählt Blumauer-Geene. Spontan hätten Besucher dann alte Zinn-Teller mitgebracht, sodass es weitergehen konnte. Auch von Dewitz ist begeistert, was die Jugendlichen alles so auf die Beine gestellt haben: von Palettenmöbeln bis zu Regenbogenwachsbilder – die Kreativität sei riesig gewesen.

Für viele das Wichtigste auf dem Kulturufer: Die tolle Spiel-und Aktionswiese mit ihren kreativen Werkstätten vom Spielehaus und das Molke-Jugendprogramm in der Musikmuschel, auf dem Soundsofa und im Jugendzimmer. 1600 Kinder und Jugendliche waren täglich dabei – alle 14 400 Plätze an den neun Tagen waren voll belegt. "In der Metallwerkstatt herrschte so ein Ansturm, dass bereits am ersten Samstag das Material ausging", erzählt Blumauer-Geene. Spontan hätten Besucher dann alte Zinn-Teller mitgebracht, sodass es weitergehen konnte. Auch von Dewitz ist begeistert, was die Jugendlichen alles so auf die Beine gestellt haben: von Palettenmöbeln bis zu Regenbogenwachsbilder – die Kreativität sei riesig gewesen. Kunsthandwerk: Weniger Exportware, mehr Eigenproduktionen "made in Germany" – so lautete das Motto des diesjährigen Kunsthandwerkermarkts. Das kam laut Marktmeister Florian Anger gut an. Die umsatzstärksten Tage seien am vergangenen Wochenende gewesen – da war es kühler.

Visionen für 2018

Franz Hoben und sein Team vom Kulturbüro basteln bereits am Programm für das Kulturufer 2018 (27. Juli bis 5. August). Details werden aber noch nicht verraten. "Wir haben große Konkurrenz durch die vielen Festivals in der Region", sagt Hoben. Sozialbürgermeister Andreas Köster hat bereits eine Idee: Er würde gerne die Schwimmbühne, die im Juli vor dem Graf-Zeppelin-Haus Premiere feierte, ins Kulturufer-Programm integrieren. "Wir führen Gespräche", sagt er. Marktmeister Florian Anger will außerdem noch mehr Händler mit Selbstgemachtem für den Kunsthandwerkermarkt gewinnen. Seine Idee: Es soll mehr Produkte für junge Männer geben. (sab)