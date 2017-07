Friedrichshafen 1270 Läufer sind für Firmenlauf Friedrichshafen schon gemeldet

Nachmeldungen für den Firmenlauf Friedrichshafen am 20. Juli sind noch möglich. Bisher sind bereits 1270 Läufer für die Premiere gemeldet.

Friedrichshafen – Zum Anmeldeschluss für den ersten Firmenlauf in Friedrichshafen umfasst das Starterfeld 1270 Firmenläufer aus mehr als 110 Unternehmen. Sie haben sich registriert, um sich am 20. Juli auf die Fünf-Kilometer-Strecke durch entlang der Neuen Messe zu wagen, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt. Die Firma Wenglor tritt beispielsweise mit einer Gruppe von 66 Teilnehmern an, knapp dahinter kommt die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang mit 63 Läufern und Zeppelin Systems konnte 48 Firmenläufer zusammenbringen. Mit mehr als 25 Teilnehmern werden am 20. Juli unter anderem auch das Rote Kreuz Bodensee-Oberschwaben, die Firma Avira, das Landratsamt Bodenseekreis, LTS Licht und Leuchten und Vaude aus Tettnang an den Start gehen. Mit 100 Kollegen ist die ZF Friedrichshafen dabei.

Das Konzept des Firmenlaufs zielt nicht nur auf die großen Teams ab, sondern lebt vor allem auch von mittelständischen und kleinen Unternehmen. So werden sich um 18 Uhr auf dem Freigelände Ost der Neuen Messe viele Handwerksbetriebe, Einrichtungen und Kleinbetriebe unter dem Startbogenzusammenfinden.

„Bei einer Premierenveranstaltung ist es als Veranstalter immer sehr schwierig abzuschätzen, wie die Menschen vor Ort auf ein solches Konzept reagieren – da helfen auch über zehn Jahre Erfahrungen nicht“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur "n plus sport" aus Saarbrücken, dem Pressetext zufolge. Er fügt überzeugt hinzu: „Umso mehr freuen wir uns, dass die Bodenseeregion so zahlreiche Firmenläufer mobilisieren konnte."

Nachmeldungen

Wer sich noch angemeldet hat, kann das nachholen: Läufer können ihre Startunterlagen am Dienstag, 18. Juli (14 bis 18 Uhr) im Intersport im Bodensee-Center (Ailinger Str. 109, Friedrichshafen) oder am Veranstaltungstag, 20. Juli (14bis 18 Uhr) am Infostand auf dem Freigelände Ost der Neuen Messe abholen. Nachmeldungen für die spontanen Firmenläufer sind dann ebenfalls möglich. Die Nachmeldegebühr muss direkt bar vor Ort gezahlt werden. Alles rund um den Lauf im Internet:www.firmenlauf-fn.de