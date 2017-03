Friedrichshafen 100. Todestag von Graf Zeppelin: Erbe als Ehre und Verpflichtung

Gedenkstunde und Kranzniederlegung am Vorabend des 100. Todestags Graf Zeppelins in Friedrichshafen.

Würdevolle Feierstunde und Kranzniederlegung für einen Mann, ohne den es die Stadt Friedrichshafen in ihrer jetzigen Bedeutung wohl nicht geben würde: Vertreter von Unternehmen und Institutionen, die mit dem Namen Zeppelin in Verbindung gebracht werden, Entscheidungsträger der Stadt, aber auch zahlreiche Bürger kamen am Vorabend des hundertsten Todestags von Ferdinand Graf von Zeppelin zum Zeppelin-Denkmal, um innezuhalten und seiner zu gedenken. Festredner waren Oberbürgermeister Andreas Brand und Claudia Emmert, Leiterin des Zeppelin Museums, die auch im Namen der Unternehmen der Zeppelin-Stiftung sprach.

"Wir verbeugen uns vor dem Grafen Zeppelin, der die Geschichte dieser Stadt entscheidend geprägt hat", betonte Andreas Brand. Er ließ entscheidende Stationen im Leben des Grafen Revue passieren – die Erfolgsgeschichte genauso wie ihre Schattenseiten und die Tatsache, dass der Graf seine Luftschiffe in erster Linie für eine militärische Nutzung entwickelte. "Das einzigartige Erbe des Grafen Zeppelin ist für uns Ehre und Verpflichtung zugleich", so Brand am Ende seiner Rede. "Voller Respekt und Dankbarkeit, in Würdigung des Lebens und Wirkens des Grafen Zeppelin schauen wir zurück und nach vorne."

Claudia Emmert legte in ihrer Ansprache den Fokus auf den "Unternehmer" Zeppelin, der am Beginn der Luftschiffentwicklung wohl nicht geahnt habe, zwei Jahrzehnte späte in Friedrichshafen eine Art "Silicon Valley" seiner Zeit etablieren zu können. Er sei der erste Luftfahrtpionier gewesen, "der konsequent systemisch dachte". Der Graf habe nicht nur an der Funktionstüchtigkeit seiner Luftschiffe gearbeitet, sondern auch an den notwendigen wissenschaftlichen und industriellen Grundlagen sowie an den Voraussetzungen ihrer Weiterentwicklung und Nutzung. Zeppelin habe mit Weitblick versucht, alle Aspekte der Luftfahrttechnik in seine Überlegungen einzubeziehen, Probleme zu identifizieren und Forschungen zu ihrer Lösung anzustoßen. "Dass die Luftfahrt im 20. Jahrhundert den weltumspannenden Verkehr revolutionierte, geht ebenso in weiten Teilen auf ihn zurück, wie die Schrecken des Bombenkrieges, den er selbst im Ersten Weltkrieg vehement forderte", so Claudia Emmert.

Musikalisch begleitet wurde die Gedenkstunde durch das Trompetenquartett der Musikschule Friedrichshafen. Im Anschluss wurde zum Konzert mit Lehrkräften der Musikschule ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen.

Jubiläumsmedaille

Anlässlich des 100. Todestages von Ferdinand Graf von Zeppelin berichtet die "Landesschau Baden-Württemberg" im SWR-Fernsehen heute zwischen 18.45 und 19.30 Uhr über den Luftschifferfinder und Gründer der Zeppelin-Stiftung. Der Beitrag beleuchtet das Wirken Zeppelins in der Luftfahrtgeschichte sowie in der Stadt Friedrichshafen.

