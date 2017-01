Frickingen-Altheim Zeugen gesucht: Beinahe-Kollision endet im Straßengraben

Eine Frau ist zwischen Frickingen und Lippertsreute mit ihrem Wagen im Graben gelandet, nachdem sie einem Fahrzeug ausweichen wollte.

Laut Polizeiangaben kam der Frau auf dem Teilstück zwischen den beiden Straßen, die nach Rickenbach abzweigen, ein helles Auto mit FN-Kennzeichen entgegen, dessen Fahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern gekommen war. Beim Ausweichen kam die 48-Jährige mit ihrem Toyota auf der Fahrerseite liegend zum Stehen.



Der Fahrer des hellen Autos habe kurz angehalten, sich dann aber nicht um den Unfallschaden gekümmert. Laut Polizei entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, geschah der Unfall bereits am Dienstag, 5. Januar, gegen 9.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, besonders die Ersthelfer. Kontakt per Telefon unter 07551/80 40.