Frickingen "Vom Müll zur Kunst": Faszinierende Schau im Rathaus

Bürgermeister Jürgen Stukle lobt die jungen Künstler für die Ausstellung "Vom Müll zur Kunst". Kinder und Jugendliche aus der Drei-Museen-Gemeinde zeigen 14 Objekte.

Frickingen – Es lohnt sich, in nächster Zeit einen Rundgang durchs Frickinger Rathaus zu machen. Denn dort ist seit Donnerstag eine Ausstellung zu sehen, deren Titel "Vom Müll zur Kunst" schon bemerkenswert ist. Noch mehr aber, weil die Kunstobjekte ausschließlich von Kindern und Jugendlichen aus der Drei-Museen-Gemeinde geschaffen wurden. Bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstagabend machte Bürgermeister Jürgen Stukle den jungen Künstlern ein großes Kompliment.

Auch unter den zahlreichen Besuchern, die sich bei der Vernissage durch die Rathausflure drängelten, überschlugen sich die Lobesworte. "Das muss man gesehen haben", zeigte Lisa Keller ganz fasziniert. Aus leeren Milchtüten, aus Flaschen-Kronverschlüssen, aus Gummibärchentüten, aus Baustoffabfällen, aus leeren Dosen – kurz aus allem, was so in Mülltonnen oder Müllcontainern zu finden ist – sind fantasievolle Kunstobjekte entstanden: ein Müllauto aus Kartonagen, Becherfackeln, bunte Fische aus Plastikflaschen und sogar eine ganze Performance nach dem Kinderbuch "Olchis Welt". 14 Kunstobjekte haben die Frickinger Kinder und Jugendlichen zu dieser Ausstellung beigetragen. Darunter auch ein trojanisches Pferd aus Holzschnipseln einer Gemüsekiste, das quasi als Mahnmal steht.

"Sich mit Umweltproblemen auseinanderzusetzen, ist wichtiger denn je", betonte Stukle und freute sich deshalb umso mehr, dass die Frickinger Bildungseinrichtungen sofort auf die Idee aufgesprungen sind, anlässlich der Frickinger Herbstwoche die Ausstellung "Vom Müll zur Kunst" zu organisieren.

Der Impuls dafür kam von Birgit Bergmüller, der Kulturkoordinatorin der Gemeinde. Inspiriert hat sie, wie sie in ihren einführenden Worten zur Ausstellung erzählte, ein Drache auf dem Freiburger Künstlermarkt, der Müll frisst und schöne Dinge wieder ausspuckt. Ihr erster Gedanke: "Dieser Drache wäre auch etwas für den Frickinger Herbstmarkt." Ihr zweiter Gedanke: "Man könnte doch auch eine Ausstellung unter dem Aspekt Müll als problematische Zeiterscheinung und seine Wiederverwertung auf die Beine stellen." Und schließlich dachte sie an die Bildungseinrichtungen in der Gemeinde mit ihren Kindern und Jugendlichen, die man dabei ins Boot holen könnte. Denn gerade die heranwachsende Generation, sagt sie, sollte man für dieses Problem frühzeitig sensibilisieren. Dass sie bei den Kindergärten, der Grundschule und den Camphill-Schulgemeinschaften gleich auf offene Ohren gestoßen ist, hat sie freut.

"Unsere Kinder haben da mit Begeisterung mitgemacht", sagt Bianca Lelewel vom Kinderhaus Altheim. Sie ist mit ihren Kindern erst einmal zu einer Art Dorfputzete losgezogen, um mit ihnen aufzuspüren, wo überall man Müll begegnet, und ihn dann für die Kunstobjekte einzusammeln. "Als die Kinder jetzt ihre Werke in der Komposition der Ausstellung wieder gesehen haben, konnten sie selbst kaum glauben, dass sie das gemacht haben", erklärte die Erzieherin gegenüber dem SÜDKURIER. Einige Kinder hätten sie schier ungläubig gefragt: "Ist das unser Müll?"

Wie gesagt: Reinschauen ins Frickinger Rathaus lohnt sich. Die Ausstellung ist auch während des Herbstmarkts am morgigen Sonntag zugänglich. Und der Drache vom Freiburger Künstlermarkt wird einige Mal über den Herbstmarkt wandeln.

Die Ausstellung

Bestückt wurde die Ausstellung "Vom Müll zur Kunst" von Kindern und Jugendlichen des Kinderhauses Altheim, des Katholischen Kindergartens Frickingen, des Frickinger Waldorfkindergartens, der Grundschule Frickingen und des Naturateliers der Camphill-Schulgemeinschaften. Insgesamt kamen 14 Kunstobjekte zusammen. Sie können von den Besuchern der Ausstellung bewertet werden. Entsprechende Kärtchen findet man in der Ausstellung. Bei der Finissage am 18. Oktober, bis zu der die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden kann, werden die besten Arbeiten prämiert. (er)