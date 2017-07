Frickingen Volles Programm beim "Frickinger Herbst"

Der "Frickinger Herbst" geht wieder mit einer Reihe unterschiedlicher kultureller Veranstaltungen an den Start. Fünf Events werden zwischen dem 4. und 11. September geboten. Der Herbstmarkt in der Ortsmitte am letzten Tag setzt den großen Schlusspunkt.

Frickingen – Mit ihren zahlreichen Obstbauern kommt in der Gemeinde Frickingen dem Herbst als Erntezeit von jeher eine besondere Bedeutung zu. Seit vergangenem Jahr trifft das auch in kultureller Hinsicht zu. Denn anlässlich der 20. Auflage des schon legendär gewordenen Frickinger Herbstmarktes wurde der "Frickinger Herbst" mit einer Reihe ganz unterschiedlicher kultureller Veranstaltungen aus der Taufe gehoben. Die große Resonanz hat den Herbstmarktausschuss bewogen, in diesem Jahr eine zweite Auflage folgen zu lassen. Mit neuem Anstrich, aber ebenso pfiffigen Ideen. Zwischen dem 4. und 11. September finden fünf Events statt.

Los geht es am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr mit der Vernissage der Kunstausstellung "Reise und Staunen" von Ummühan Türk. Die Bilder der jungen Künstlerin aus Denizli in der Türkei sprechen eine ganz eigene Sprache. Sie erzählen von ihrer Entdeckungsreise, auf der sie dem Mysterium "Mensch" auf die Spur geht. Die Kunstausstellung ist auch noch nach der Vernissage im Frickinger Rathaus während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 7. September, öffnet das Lagerhäusle in Altheim ab 18 Uhr den Vorhang für einen besonderen Kinoabend: Der Film "Sound of Heimat" von Arne Birkenstock und Jens Tengeler beginnt um 20.15 Uhr und ist eine spannende Entdeckungsreise quer durch Deutschland und zeigt auf besondere Weise die musikalische Vielfalt unserer Heimat auf. Die Frickinger Filmauslese wird von der Owinger Musikerin Dorle Ferber, die schon mit Marianne Sägebrecht aufgetreten ist, als Special Guest präsentiert. Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt. Die Kinokarten gibt es nur an der Abendkasse im Lagerhäusle.

Der Höhepunkt der Herbstwoche steigt am Freitag, 9. September, in der Graf-Burchard-Halle mit dem Krimi-Dinner. Das Motto: "Mord's Theater – das Kriminal-Dinner". Erlesen serviert, spontan inszeniert, paaren sich Nervenkitzel und kulinarischer Genuss. Das Theaterstück "Mord und Tod – die 3 von der Zapfsäule" ist eine bayrische Krimishowkomödie, bei dem bis zuletzt gerätselt wird, wer der Mörder ist. Für das außergewöhnliche Dinner zeichnen die BBQ-Gurus Rolf Klein und Daniel Keller, zwei ausgewiesene Barbecue-Spezialisten, mit einem besonderen Drei-Gänge-Menü verantwortlich. Karten gibt es zu 28 Euro ab sofort und nur im Vorverkauf in der Frickinger Zweigstelle der Sparkasse Salem-Heiligenberg und im Frickinger Rathaus.

Am Samstag, 10. September, wird es zünftig: Beim Schopffest mit "Karo Blech" im Bodenseeobst-Museum kommen alle Gäste auf ihre Kosten: egal ob Blasmusikliebhaber, Vierteleschlotzer oder Bierfreunde. Zünftige Musik und Leckereien in diesem urigen Ambiente sind allerbeste Voraussetzungen für einen gemütlich-geselligen Abend und damit der perfekte Auftakt zum Herbstmarkt am Tag darauf. Der Musikverein Frickingen bewirtet, der Eintritt ist frei.

Den großen Schlusspunkt im "Frickinger Herbst" setzt der 21. Herbstmarkt am Sonntag, 11. September, dann verwandelt sich die Frickinger Ortsmitte erneut in eine Marktstraße mit liebevoll geschmückten Marktständen, heimischen Produkten, viel musikalischer Unterhaltung, Kinderprogramm, mit Kinderflohmarkt, mit einer Gewerbeausstellung, mit der Präsentation von altem und neuem Handwerk, mit Schlemmereien und der Verlosung. Das Rahmenprogramm steht unter dem Motto "Holz – vom Wald zur Kunst". Vom Holzsägekünstler über den Förster bis hin zur Zimmermannskunst bekommen die Besucher ein Bild von der vielfältigen Nutzung des Naturguts Holz vermittelt. Über 80 Standbetreiber sind beim diesjährigen Herbstmarkt mit von der Partie.

