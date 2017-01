Frickingen Viele Gratulanten zum 90. Geburtstag

Josef Gärtners Rezept für ein langes Leben ist einfach: Freude an der Arbeit und viel lachen.

„Unsere Männerwirtschaft hier funktioniert gut und wird nur dominiert von Lotti“, lacht Josef Gärtner. Lotti ist die Jagdhunddame, die dem Jubilar Josef Gärtner bei seinem liebsten Hobby viele Jahre treu zur Seite stand. Lotti ist mittlerweile 15 Jahre alt und im Ruhestand. Josef Gärtner, geboren im heute tschechischen Eger, feierte jüngst seinen 90. Geburtstag.

Mit seinem Sohn lebt der rüstige Senior in Frickingen. „Der sorgt auch für mich und tanzt mir manchmal auf dem Kopf rum“, erzählt das Geburtstagskind. Das Kochen im Hause Gärtner würde sein Vater besorgen und er mache das richtig gut, so Sohn Rainer Gärtner. Josef Gärtners Frau Ilse starb 2002, sie war in Frickingen vor allem für ihre Blumen sehr bekannt. Und da habe er das Kochen eben gelernt, erzählt Josef Gärtner. Der Rentner schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Bei einem Luftangriff der Engländer auf das Handelsschiff, auf dem er an der Bordflak diente, fiel er ins Wasser und kam ins Lazarett. Später für Russland gemustert, durfte Gärtner wegen einer Ruhrerkrankung wieder nach Hause zurück. „Das war mein Glück“, kommentiert der Senior. In Kassel habe der Heimatvertriebene dann Verwandte getroffen. Nach der höheren Landbauschule landete er schließlich in Frickingen. Hier machte Gärtner ein Praktikum im Obstbau bei Familie Sauter, danach wollte er als Entwicklungshelfer nach Australien auswandern, so der Plan.

Doch es kam anders. Beim Hühnerjagen habe er die Nachbarstochter kennengelernt und 1952 geheiratet. „Schüchtern war ich“, sagt der Jubilar schelmisch über sich selbst. Gärtner blieb im Familienhaus seiner Frau und pflegt seit damals herzlichen nachbarschaftlichen Kontakt zu den Sauters. Josef und Ilse Gärtner bekamen drei Kinder, Gabriele, Rainer und Christoph. 45 Jahre war Gärtner Jäger aus Leidenschaft und 55 Jahre Jagdhornbläser. Der Jubilar erinnert sich gemeinsam mit seinem Freund, Fritz Sauter, an die Streiche der Jugend und den Spaß bei Ausflügen auf dem Motorrad, einer Horex. Als Rezept für ein langes, zufriedenes Leben erklärt der Neunzigjährige: „Freude an der Arbeit, ab und zu ein gutes Viertele Wein und viel lachen.“