Frickingen Viele Begegnungen bei Reise nach Verdun

Franzosen und Deutsche besuchen gemeinsam die Gedenkstätten in Verdu und die Reisenden vom Bodensee erleben dort emotionale Stunden.

Frickingen/Verdun – Ein gemeinsames Treffen von französischen und deutschen Freunden an der Schicksalsstätte in Verdun war der lang gehegte Wunsch von Bernadette Maier. Die französische Staatsbürgerin ist Witwe des Tüftlers und Unternehmers Josef Maier, der mit seiner Stiftung die Gestaltung und den Unterhalt des Altheimer Tüftler-Werkstatt-Museums ermöglichte. Er kam in den letzten Kriegstagen als Gefangener nach Frankreich und machte dort anschließend Karriere.

Jetzt machten sich die mit Bernadette Maier befreundeten Mitglieder des Kirchenchors St. Pankratius zusammen mit Bürgermeister Jürgen Stukle und Mitgliedern des Stiftungsrats auf den Weg nach Verdun, um gemeinsam die Gedenkstätten der mörderischen Schlacht des Jahres 1916 aufzusuchen. Ob es das Fort Douaumont, das monumentale Beinhaus von Douaumont und der Soldatenfriedhof mit vielen tausend weißen Kreuzen, die Kapelle Notre Dame de l'Europe im Bombentrichterfeld des ehemaligen Dorfes Fleury oder die unterirdische Festung „Ouvrage de la Falouse“ waren, überall wehte der kalte Hauch dieser schrecklichsten Auseinandersetzung des Ersten Weltkriegs.

Im Beinhaus von Douaumont fanden sich die Reisenden vom Bodensee mit den französischen Freunden zu einer bewegenden Gedenkfeier zusammen, die vom Kirchenchor St. Pankratius unter Rolf Schwab würdevoll mitgestaltet wurde. Bürgermeister Jürgen Stukle erinnerte in seiner Ansprache an das entsetzliche Geschehen: „Verdun steht für die Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Krieges schlechthin und ist heute ein Symbol der Sehnsucht nach Frieden und für die Überwindung von Feindschaft zwischen den Völkern.“ Mit Worten des Danks erwähnte er die Bernadette-und-Josef Maier-Stiftung, in welcher aktive französisch-deutsche Freundschaft gelebt werde. Als sichtbares Zeichen legten er und sein Amtsvorgänger Joachim Böttinger eine Blumenschale nieder.

Zu weiteren Höhepunkten der Reise wurde der Besuch im „Memorial de Verdun“, welches einen Eindruck von der Schlacht des Jahres 1916 und vom Leben des einzelnen Soldaten hautnah vermittelte. Mit der Zitadelle von Verdun präsentierten sich den Betrachtern nicht nur filmische Szenen des Kriegsschreckens, sondern auch die historische Stätte, in welcher nach dem Zweiten Weltkrieg aus sechs Särgen der „Unbekannte Soldat“ gekürt wurde, der heute unter dem Arc de Triomphe in Paris beigesetzt ist. Die emotionalen Stunden in Verdun regten zum Nachdenken an und festigten die Bande zu den französischen Freunden noch mehr. Manch einer konnte erst nach diesen Tagen in Verdun richtig begreifen, was Krieg bedeutet. Mit vielfältigen Eindrücken und dem Gefühl von Dankbarkeit, in einer wie auch immer friedlichen Welt leben zu dürfen, endete die Reise.