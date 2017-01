Silberner Meisterbrief für Bäcker Seidel: Er sorgt für täglich frische Brötchen

Bäckermeister Alfred Seidel hat den Silbernen Meisterbrief erhalten. Mit Romantik hat sein Beruf wenig zu tun – zumal er sich inzwischen einem täglichen Überlebenskampf ausgesetzt sieht. Auch die Nachfolgerfrage steht auch bei Alfred Seidel in den Sternen.

Frickingen-Altheim – Es waren keine alltäglichen Gäste, die dieser Tage den Bäckermeister Alfred Seidel in seiner Dorfbäckerei in Altheim besuchten. Von der Handwerkskammer kam Hannelore Diehm, um Alfred Seidel nach 25 erfolgreichen Jahren den Silbernen Meisterbrief zu verleihen. Mit dabei war Bürgermeister Jürgen Stukle, um dem gestandenen Meister zu dieser Auszeichnung zu gratulieren, ist die Dorfbäckerei Seidel doch ein wertvoller Teil der örtlichen Infrastruktur, auf welche die Gemeinde stolz ist.

Für Hannelore Diehm, die bei der Handwerkskammer Ulm für die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis zuständig ist, steht der Silberne Meisterbrief für Kontinuität, der die Wertschätzung des Handwerks nach außen darstelle. Sie sprach dabei aber auch das immer größer werdende Nachwuchsproblem an und wünschte sich, dass mehr junge Menschen einen Handwerksberuf ergreifen würden. Denn mit jedem Betrieb, der schließe, gehe auch eine ganze Menge wertvolles Wissen und Erfahrung verloren: „Wir wollen auch in 15 Jahren noch frische Brötchen vom Bäcker genießen können!“

Für Alfred Seidel ist das fehlende Interesse am Bäckerberuf kein Wunder: „Ich stehe jede Nacht um 3 Uhr auf und schlafe, wenn die anderen Leute wach sind.“ Dass es in Frickingen täglich frische Brötchen und Backwaren von hoher Qualität gibt, ist für Bürgermeister Jürgen Stukle von unschätzbarem Vorteil. Anerkennend hob er die Mitarbeit Alfred Seidels an den jährlichen Ferienspielen hervor: „Bei den beliebten Backtagen in seiner Steigener Backstube bekommen die begeisterten Kinder einen direkten Bezug zum Brot und lernen es ganz anders schätzen.“

Die Verleihung war ein guter Anlass für ein Gespräch über die aktuellen Befindlichkeiten des Bäckerhandwerks. Bei Alfred Seidel ist zwar deutlich zu spüren, dass er stolz auf seinen redlichen Beruf ist, der Menschen nähre und keine Kriegsgeräte herstelle. Er verhehlt aber auch nicht, dass er sich einem gewaltigen Überlebenskampf mehr und mehr ausgesetzt sieht. Damit meint er die Zunahme der marktbeherrschenden Großbäckereien und Ketten, welche mit Dumpingpreisen das Leben des handwerklichen Bäckers immer schwerer machen und Existenzsorgen bereiten. Für Bäckermeister Seidel ist dieser Trend schon seit etlichen Jahren zu spüren. Hinzu komme das Verhalten der Verbraucher, die zwar das beste und teuerste Öl in ihr Auto gießen, aber beim Lebensmitteleinkauf nach „billig, billig“ rufen. Trotzdem steht er jeden Tag schon in aller Frühe in der Backstube, um seine Kundschaft mit frischen Backwaren aus regionalen Rohstoffen zu versorgen.

Richtig stolz ist Alfred Seidel, dass er während seiner 25 Meisterjahre nie krank war und seine Kunden sich stets auf ihn verlassen konnten. So gesehen ist für ihn der Silberne Meisterbrief die Bestätigung seiner Arbeit.

Während seiner Ausbildung beim Frickinger Bäckermeister Hans Blersch lernte er von der Pike auf das Handwerk und schaute von ihm vieles ab. So bäckt er heute noch die Brötchen und das Bauernbrot nach dem alten Rezept, was seine Kundschaft besonders zu schätzen weiß. Als Hans Blersch sich zur Ruhe setzte, übergab er die Bäckerei an seinen einstigen Lehrling und frischgekürten Bäckermeister. Nach einigen Jahren verlegte er seine Backstube in sein Elternhaus in Steigen, weil die Umbaukosten im Hause Blersch zu hoch gekommen wären. Im Stammhaus führt er nur noch eine Verkaufsstelle und betreibt seit 1994 einen Laden im ehemaligen Altheimer Rathaus.

Beide Läden stattete er mit kleinen Cafés für den schnellen Imbiss aus. Daneben beliefert er noch Gaststätten und Metzgereien und bedient mit seinem Auto auch ein paar kleinere Orte. Die Nachfolgerfrage steht auch bei Alfred Seidel in den Sternen. Sohn Lukas wollte sich offensichtlich die Mühsal, die er hautnah bei seinem Vater erlebte, nicht antun. Er beginnt in diesem Jahr eine Ausbildung in einem technischen Beruf. Alfred Seidel bleibt nur noch die Hoffnung, eines Tages vielleicht doch noch einen Interessenten für seinen Betrieb zu finden, was angesichts des schwindenden Interesses am Bäckerberuf noch ein steiniger Weg werden dürfte.

Zur Person

Alfred Seidel, Jahrgang 1969, begann im September 1985 seine Lehre bei Bäckermeister Hans Blersch in Frickingen. Nach seiner Meisterprüfung im Jahre 1991 übernahm er die Bäckerei. Zehn Jahre später verlegte er die Backstube in sein Elternhaus in Altheim-Steigen, wo er auch mit seiner Frau Monika und seinen Kindern Lukas und Tamara lebt. Seidel ist begeisterter Musiker und bläst beim Musikverein Altheim seit 30 Jahren das Kornett. Wenn es seine Freizeit zulässt, arbeitet er noch in der elterlichen Landwirtschaft mit.