Frickingen Schweizer Sänger zu Besuch im Linzgau

Der Kirchenchor St. Peter und Paul aus Frick im Kanton Aargau macht seinen Jahresausflug nach Heiligenberg und besucht die Freunde vom Kirchenchor St. Pankratius.

Frickingen (am) Die annähernd 30-jährige Partnerschaft zwischen dem schweizerischen Frick im Kanton Aargau und Frickingen im Linzgau erfuhr mit dem Besuch des Fricker Kirchenchors St. Peter und Paul eine erneute Belebung. Nahezu gleich lange sind auch die beiden Kirchenchöre miteinander befreundet.

Es war ein langgehegter Wunsch der beiden Chorleiter, einmal fernab eines offiziellen Anlasses zusammenzukommen. So wählte der Fricker Chor für seinen Jahresausflug Frickingen als Ziel, um die Freunde vom Kirchenchor St. Pankratius zu besuchen.

Nach dem Besuch der Insel Mainau genossen die Freunde aus Frick ganz besonders die Fahrt mit dem Apfelzügle. Dass beim geselligen Abend im „Paradies“ nach erlesenen Tafelfreuden fröhlich gesungen wurde, ist nicht weiter verwunderlich. Bei angeregter Unterhaltung in heiterer Runde und guten Gesprächen kamen sich die schweizerisch-deutschen Sangesfreunde persönlich näher und vertieften alte Freundschaften.

Mit ausgewählten Liedern gestalteten die Schweizer Gäste am Sonntagvormittag auch den von Dekan Peter Nicola zelebrierten Gottesdienst. Beim anschließenden Empfang in der Tenne des Obstbaumuseums übermittelte Bürgermeisterstellvertreter Walter Städele die gemeindlichen Grüße und stellte den Gästen aus Frick in humorvoller Art die deutsche Partnergemeinde vor.

Schlossbesichtigung zum Abschluss

In launigen Worten meinte Simon Moesch, der Leiter des Gastchors, zu spüren, dass die beiden Kirchenchöre auf derselben Wellenlänge funken. Neben köstlichen Fricker Tropfen hatte er auch noch die Einladung zum Gegenbesuch in Frick dabei.

Nach einer Besichtigung des Schlosses in Heiligenberg kehrten die Freunde aus dem Kanton Aargau mit vielen neuen Eindrücken wieder nach Hause zurück.