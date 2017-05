Frickingen Obstbaugemeinde Frickingen widmet Bienen eine Ausstellung

Präsentation zur Bedeutung der Bienen als Bestäuber im Bodensee-Obstmuseum beginnt am "Internationalen Museumstag" mit Aktionen für Groß und Klein.

Die Gemeinde Frickingen nimmt den Internationalen Museumstag 2017 am kommenden Sonntag, 21. Mai, zum Anlass, eine Sonderausstellung zum Thema „Bienen als Bestäuber – Allroundtalent Biene im Obstbau“ im Bodensee-Obstmuseum zu eröffnen.

Für die Obstbaugemeinde Frickingen ist das Wohlbefinden der Bienen von großer Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Immerhin gehöre Frickingen mit rund 500 Hektar Obstanbaufläche mit zu den größten Obstbaugemeinden im Bodenseekreis. Ohne Bestäubung beispielsweise der Apfelblüten durch die Bienen ginge der Ertrag um rund 65 Prozent zurück. Grund genug also, in einer Ausstellung und begleitenden Aktionen über die Ausstellungsdauer, die Biene in den Focus zu nehmen, heißt es weiter.

Am Eröffnungstag, dem kommenden Sonntag, 21. Mai, gibt es von 11 bis 16 Uhr, neben Informationen zum Thema selbst, auch Bienen zu beobachten und einen Imker zu befragen. Mit einer Bienenrallye können Kinder und Familien den sich unmittelbar an das Bodensee-Obstmuseum anschließenden Obstlehrpfad und das dortige Bienenhotel erkunden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Altheim.

Bis September können sich Interessierte in einem Aktionsprogramm beispielsweise zum Bau eines Bienenhotels anleiten lassen, der Imkerin Barbara Dorn bei der Arbeit zusehen oder unterschiedliche Honigsorten verkosten. Eine Programmübersicht gibt es ab dem Eröffnungstag. Das Bodensee-Obstmuseum in Frickingen liegt hinter dem Rathaus in der Kirchstraße 9.