Bodenseekreis Noch reichen Betreuungsplätze im Kindergarten

Frickingen (sma) Der Frickinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Bedarfsplanung Kleinkindbetreuung, Kindergarten 2017 bis 2020 verabschiedet. Das Kindergartengesetz, gültig seit 1. Januar 2004, schreibt den Gemeinden eine Verpflichtung zur Aufstellung eines solchen Bedarfsplans zu. Hinzu kommt, dass seit 1. August 2013 für alle Kinder unter drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen und den Zuwachs durch Neubaugebiete sind bereits fast alle Plätze für 2017 und 2018 in den Frickinger Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vergeben. Außerdem ist es ungewiss, ob die Kleinkindergruppe im katholischen Kindergarten ausreichend sein wird, sagte Hauptamtsleiter Markus Vollstädt. Die von der Gemeinde zu erfüllende Quote für die Kinderbetreuung läge bei 34 Prozent und Frickingen erfülle aktuell diese Quote mit 21 Betreuungsplätzen für die Kinder. Im Katholischen Kindergarten Frickingen gibt es fünf Kindergartengruppen, eine Regelgruppe und eine Kleinkindgruppe bis maximal 40 Kinder. Dazu kommen zwei Regelgruppen im Kinderhaus-Altheim mit ebenfalls maximal 40 Kindern und eine Regelgruppe im Waldorfkindergarten in Frickingen mit maximal 21 Kindern.

Einen Antrag des Elternbeirats auf Verlängerung der Betreuungszeit um eine halbe Stunde, also beginnend um 7 Uhr morgens, lehnte der Gemeinderat auf Empfehlung der Gemeinde aus Kostengründen ab. Durch die Erhöhung der Personaldecke hätten die Gebühren sonst um zehn Prozent erhöht werden müssen. Angesichts der bevorstehenden Erhöhungen sahen sich die Mitglieder des Gemeinderats zur Ablehnung verpflichtet. "Der Trend geht sowieso in Richtung Ganztagesbetreuung, insbesondere der unter dreijährigen Kinder. Da sollten wir eine Erweiterung des Kinderhauses in unserer Bedarfsplanung im Auge behalten", empfahl Bürgermeister Jürgen Stukle dem Rat.

Fazit und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Frickingen ist, dass die Gemeinde nach derzeitigem Stand über ausreichende Kindergartenplätze, auch zur Kleinkindbetreuung, verfügt. Allerdings ist aufgrund der Veränderungen im gesellschaftlich-wirtschaftlichen und sozialen Umfeld nur ein sehr kurzer Prognosezeitraum überschaubar, erklärte Vollstädt. Auf Anfragen aus dem Gemeinderat wird den Räten in Kürze eine Information über die Anzahl externer, das heißt nicht in der Gemeinde Frickingen lebender Kinder, übermittelt.