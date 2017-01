Frickingen Neujahrskonzert in Frickingen: Stepptanz betont prägnanten Rhythmus

Beschwingtes Neujahrskonzert der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz in ausverkaufter Graf-Burchard-Halle in Frickingen.

Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Schwung und musikalischer Witz sind die Ingredienzien eines bezaubernden Konzerts der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz in der Graf-Burchard-Halle gewesen. Das Konzert unter der Leitung von Benjamin Lack und mit dem Untertitel „Sports et Divertissement“ war völlig ausverkauft.

Mit Wortwitz führte Intendant Beat Fehlmann durch das Programm. Eine Besonderheit war ohne Zweifel „The Irish Suite“ des Amerikaners Leroy Anderson. Es erscheint nicht nur erstaunlich, dass sich ein Amerikaner mit irischer, traditioneller Musik auseinandersetzte und dabei als Vor-, beziehungsweise Grundlage, irische Lieder und Weisen überwiegend aus dem 18. Jahrhundert verwendete. Ganz treffend imitierte Andersons Orchestrierung die bekannten irisch-traditionellen Instrumente wie Irish fiddle und Tin wistle und schuf dabei sechs Suitensätze, die sehr tief in die Geschichte Irlands eintauchen. Gleichzeitig spiegelten sie Andersons typische Kompositionscharakteristika wider, die zwischen Nostalgie und musikalischem Witz sowie Ausgelassenheit und Sentimentalität changieren.

Mit fast unerschöpflichem musikalischen Humor verarbeitete Anderson traditionelle Jigs, militärische Märsche und patriotische Songs. Mit dem Satz „Last Rose of Summer“ wurde es etwas sentimental durch das traumhaft-schöne, lyrische Violinsolo der Konzertmeisterin Tanino Kyoto. Ein mit Augenzwinkern geschriebenes Werk verträgt auch eine Hinzufügung. Mit Eleganz und Leichtigkeit legte die Niederländerin Marije Nie einen Stepptanz hin, der den prägnanten Rhythmus der Musik unterstrich und ihr Sonderapplaus auch zwischen den Sätzen der Suite einbrachte.

Marije Nie tanzte mit beeindruckender Technik intuitiv nach der Musik. Das war bewunderungs- und begeisterungswert, darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass so von Andersons kompositorischen Finessen etwas abgelenkt wurde.

Erwähnenswert ist das Werk „Lord of Dance“ des irischen Komponisten Ronan Hardiman. Musik, die von melancholischen Themen zu Bordun-Quinten langsam zu pulsierendem, fröhlich-überschäumenden Ausdruck mutierte.

Sehr schön gelang ferner die Ouvertüre zur Komödie „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé. Das war romantischer Plüsch pur mit lyrisch-singendem Cellosolo, gespielt von John Wennberg, zu bezaubernden Harfen-Arpeggien. Der dramatisch anmutende Mittelteil mündete schließlich in einen beschwingten Walzer. Ähnliche Übergänge waren auch in Julius Fucíks grandios-feurigem „Winterstürme“ zu hören: Dramatik mit Trommelwirbel, Cello-Solo zu Holzbläserbegleitung, sehnsüchtig-melancholische in Moll-Tonalität sowie kernig-satte Blechbläserpassagen mündeten in einen schwingenden Walzer.

Ein schöner Kontrast zur Dramatik waren ferner die beschwingten Walzer und Polkas von Franz Lehar, Josef Strauss, Joseph Helmesberger oder der zackige Sportmarsch von Carl Michael Ziehrer. Amüsant erklang Eduard Strauss’ Orchesterminiatur „Bahn frei“ einschließlich diversen Dampflokomotivenpfiffen.

Im Takt wippende Fußspitzen verrieten offensichtliches Wohlgefallen der Zuhörer, das sich nach dem Schlussakkord in einem begeisterten Beifall entlud. Als erste Zugabe präsentierte Dirigent Benjamin Lack das rassige Stück „Fiddle-Faddle“ (Nonsens) einschließlich akustischer Sondereffekte der Schlagzeuger. Und schließlich natürlich der Radetzky-Marsch: Es wäre kaum auszudenken, wenn der mal fehlen würde. Gigantischer Applaus für ein schönes, gelungenes Konzert.

Zu den Personen