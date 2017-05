Frickingen Neugestaltung des Bruckfelder Trafohäusles: Bemalung begeistert Festgäste

Der Bruckfelder-Narren-Club und das Stadtwerk am See feiern die künstlerische Neugestaltung des Trafohäusles. Bürgermeister Jürgen Stukle sieht das Häuschen am Aachtobel als "Hingucker" und hofft auf ein Ende der Schmierereien.

Es war kein schöner Anblick mehr, das Bruckfelder Transformatorenhaus. Bekleckst und beschmiert präsentierte es sich seit Jahren und machte dem beschaulichen Dörflein keine Ehre mehr. Bis eines Tages der Narrenclub Schimmelreiter mit den damaligen Stadtwerke Überlingen Kontakt aufnahm, welches schon mehrere solcher Trafo-Stationen frisch gestaltete. Das heutige Stadtwerk am See nahm sich jüngst nun der verschandelten Bauten an und ließ sie durch die Graffiti-Künstler Lutger Bleffert und David Sorms verzaubern. Das Hauptmotiv, der Schimmelreiter, geht auf den Entwurf des Bruckfelder Künstlers Ernst-Dieter Berthold zurück. Es stellt die Fasnachtsfigur des Narrenclubs dar, der damit die alte Sage vom „Schimmelreiter auf der Bruckfelder Aachbrücke“ aufgriff.

Mit einem Trafohäusle-Fest feierte das Stadtwerk und der Narrenclub die gelungene Vollendung dieses Werks. Christoph Glückler vom Bruckfelder-Narren-Club (BNC) hob das Durchhaltevermögen hervor, welches die Bruckfelder Narren an den Tag gelegt hätten, bis aus der einstigen Idee das Trafohäusle hervorgegangen sei, das heute bewundert werden kann. Er bedankte sich beim Stadtwerk am See für das großzügige Engagement und die Übernahme eines Großteiles der Kosten.

Bürgermeister Jürgen Stukle nannte die mit frischen Farben bemalten Häuschen einen „Hingucker“ am Weg zum Aachtobel: „Die Idee, zusammen mit dem Stadtwerk am See und den beiden Graffiti-Künstlern der Station ein Bild zu geben, war goldrichtig“. Er hofft, dass die Schmierereien jetzt endlich aufhören und zeigte sich dabei zuversichtlich, weil andernorts damit schon gute Erfahrungen gemacht worden seien. Er bedankte sich bei den Bruckfelder Mitbürgern, die mit diesem Projekt, wie auch dem kleinen Fest das Bild einer funktionierenden, harmonischen Dorfgemeinschaft eindrucksvoll unter Beweis stellten. Für das Helferteam des BNC hatte er noch ein Präsent mitgebracht. Den Stadtwerken am See zollte er Dank und Anerkennung für die Bereitschaft, in solche Aktionen zu investieren, um solche Zweckbauten schöner zu gestalten.

Für die fetzige musikalische Umrahmung sorgten die Lippertsreuter Kirchwegmusikanten mit ihrem Leiter Hugo Keller. Über all das dürfte sich auch der neuerstandene Bruckfelder Schimmelreiter gefreut haben, der nun hoch zu Ross den Eingang zum Aachtobel bewacht.