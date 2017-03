Frickingen Neuer Kultur-Beirat stellt Broschüre vor

Der Kultur-Beirat in Frickingen hat seine neue Broschüre vorgestellt. Bürgermeister Jürgen Stukle lobte das Tempo des Teams.

Frickingen – In die Freude des Frickinger Kulturbeirats über das funkelnagelneue Programmheft mischte sich auch der Stolz über das schnelle Umsetzen dessen, was man sich im Februar bei der Gründung auf die Fahnen geschrieben hatte. Die 14 Mitglieder des Beirats, verstärkt durch Bürgermeister Jürgen Stukle und Birgit Bergmüller, zuständig für Tourismus und Kultur in der Gemeinde, präsentierten am Montagabend das mit 10 000 Stück neu aufgelegte Programmheft in Apfelgrün. Sie betonten dabei, dass für das neue Booklet keine Dienstleistung von außen notwendig war.

Inhaltlich und optisch entstand die Broschüre eigenständig in Beirat und Rathaus. Die Ziele, die im Februar festgelegt wurden – eine bessere Vernetzung, die intensivere Jugendarbeit oder die Zusammenarbeit mit Künstlern – sind allesamt umgesetzt, sagte Jürgen Stukle. "Schnell ist es gegangen, das ist eine enorme Leistung. Druckfrisch liegt es jetzt vor uns und die Farbe wechselt im Herbst dann vom frischen Apfelgrün ins Blau. Vom Programm selber her ist es uns gelungen, dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist", freute sich der Bürgermeister.

Der bunte Apfel auf dem Cover stehe genau für die Vielfalt des Programms, das unterschiedliche Zielgruppen bediene. Die Wortmarke "Frickinger Kultur" soll in Kombination mit dem Grün oder Blau des Frickinger Logos die Eigenständigkeit und Wiedererkennung im vielfältigen Kulturangebot der Region gewährleisten. Das Programmheft wird im Rathaus ausgelegt sowie in vielen touristischen Einrichtungen, in den regionalen Gemeindeämtern und in Gewerbebetrieben zu finden sein, informierte Birgit Bergmüller. Auf 16 Seiten erhält man kurze Informationen zum Programm, die Rückseite zeigt eine Vorschau auf das Programm im zweiten Halbjahr.

So facettenreich wie das neue kulturelle Angebot – vom klassischen Konzert unter der altehrwürdigen Kastanie in der Ortsmitte bis zum Bruckfelden-Open-Air oder einer Inklusionsveranstaltung der Camphill-Schulgemeinschaften – richten sich auch die Mitglieder des Kulturbeirats nach ihren Vorlieben aus und tragen zum Gelingen des Projekts bei. Gemeinderat Albert Mayer ist Vorsitzender des Kulturkreises Oberes Aachtal und somit zuständig für die drei Museen der Gemeinde. Michael Schlageter als Inhaber einer Buchhandlung in Salem ist prädestiniert für Literatur. Maria Baader kümmert sich um die Salemertal-Konzerte. Chiara Meier-Wichmann und Achim Stengele sind organisiert in der KJG, der katholischen Jungen Gemeinde. Marein Dietmar betreut die Ausstellungen der Camphill-Schulen, um nur einige Beispiele zu nennen. Genau um diese Vernetzung der vorhandenen Kompetenzen ging es dem neu gegründeten Kulturbeirat und genau deshalb habe man so flott ein super Ergebnis hingelegt, sagte Beirätin Simone Sauter. "Frickinger Kultur bewegt, verbindet und begeistert", kommentierte ein hoch zufriedener Bürgermeister Stukle das Ergebnis.

Auszüge aus Programm