Frickingen Naturerlebnisbad Leustetten kurz vor Saisonstart: Das Wasser im Badebecken hat schon 22 Grad

Der Förderverein Naturerlebnisbad Leustetten verrichtet letzte Arbeiten bevor das Naturbad am 3. Juni die Badesaison einläutet.

Antoinette Kieback steht im Wasser und überprüft die Sperrkette. Friedel und Alfred Stopper sind mit dem Unkraut jäten beschäftigt und Gerd Manefeld mäht den Rasen. Er ist der Vorstand des Fördervereins Naturerlebnisbad Leustetten und legt zusammen mit weiteren Mitgliedern am vergangenen Mittwoch zum Finish vor dem Saisonstart am 3. Juni 2017 nochmal Hand an.

Beim ersten Einsatz im März wurden bereits alle gröberen Arbeiten erledigt. Im März wurde auch das Wasser des chlorfreien Bades abgelassen und das Bad komplett gereinigt. Bereits 22 Grad habe die Wassertemperatur und im Bereich Regenerationsbecken, da nur wadentief, sei das Wasser noch wärmer, so Ortsvorsteherin Kieback. Dieses Regenerationsbecken ist mit Gräsern bestückt, die ein selbstreinigendes Mikroklima erzeugen. Mit dem Planschbecken, in welches das Wasser aus einem Quellstein sprudelt, ist das Naturerlebnisbad Leustetten besonders familienfreundlich, weiß Antoinette Kieback. "Klar gehen gerade Jugendliche gerne zum Schloss-See nach Salem aber für Familien ist es hier einfach viel übersichtlicher". Dennoch ist man gerade dabei auch den Volleyballplatz wieder neu instand zu setzen. Ein herrlicher Blick über das Salemer Tal zeigt sich dem Besucher und im neu verpachteten Restaurant "Zugvogel" wird jeder Besucher satt.

170 Mitglieder zählt der Verein zum Erhalt des vor 40 Jahren in Leustetten gebauten Freibades. Vor zehn Jahren war die Chloranlage marode und hätte fast das Aus für das Bad bedeutet, erinnert sich die Ortsvorsteherin. "Einige Gemeinderäte von damals hätten hier am liebsten Bauplätze ausgewiesen", so Kieback. Sie freue sich besonders, dass man heute ein rein biologisches Freibad habe und man könne die Eigenleistung der Leustetter in diesem Zusammenhang nur loben, so Kieback. Das Schwimmbecken enthält Wasser in Badequalität. Das Wasser ist weich und frei von chemischen Stoffen, so steht es im Prospekt des Wilderlebnisbades. Erwachsene bezahlen drei Euro und Kinder die Hälfte. Eine Familien-Jahreskarte liegt bei 96 Euro und Vereinsmitglieder erhalten Ermäßigungen.