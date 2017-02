Bodenseekreis Narren übernehmen die Macht: Frickinger Rathaus beamt sich weg

Die Rathausmannschaft versucht den Narren mit dem Raumschiff Enterprise zu entkommen. Für das Volk dagegen steht eine Arche bereit. Bei strahlenden Sonnenschein übernahmen die Narren die Macht im Frickinger Rathaus.

Die Stadt ist gerettet. Die Rathausmannschaft bestieg ihr Raumschiff Enterprise "auf dem Weg in fremde Galaxien", so Bürgermeister Jürgen Stukle alias Captain Kirk und für das Fußvolk stand die Arche bereit.

Nebst Bären, Tiger und Affen, sogar kleine Fischlein wurden im blauen Eimer mit Wasser gerettet, stand aber auch dem einheimischen Getier diese Arche offen, die pünktlich zur Rathausübernahme heranrollte- oder im übertragenen Sinn heranschwamm. Von der Nässe hatten die Frickinger im vergangenen Jahr genug und das spiegelte sich mit einigem Abstand jetzt humorvoll in der Dorffasnet wieder. Captain Kirk, Mister Spock, Lieutenand Uhura und Co. luden das Narrenvolk in die Weltraumbar, ließen sich den Rathausschlüssel jedoch nicht so leicht entreißen: "Wir beamen uns einfach weg in die unendlichen Weiten der Galaxien aus Gas und Glasfaser, denn damit waren wir schon immer unserer Zeit voraus", so ein bestgelaunter Jürgen Stukle. Auch die First Lady, Claudia Stukle, fühlte sich eigenen Angaben zufolge "intergalaktisch gut". Gleich zwei Paar Narreneltern, aus Bruckfelden und Frickingen, rückten mit Narrenpolizei und Kapelle, umrahmt von vielen Mäschgerlen gen Rathaus vor. Veronika Grundler las dem Ratsherren die Leviten und verkündete für den Radiosender Äpfelbutze "der Ratsherr sei wohl etwas zu abgehoben". Darauf fußte auch das Wahlergebnis, welches Walter Städele bei einer Wahlbeteiligung von 122 Prozent verkündete: 121 Prozent für die Narren, leider nur eine Stimme für den Bürgermeister. Klares Ergebnis fanden auch die Narreneltern, die bezaubernde Narrenmutter Christian Allweyer und ihr Gemahl Andreas Baader.

Einen närrischen Geburtstag feierte die frischgebackene 25-jährige Sabrina Kretzer in strahlendem Sonnenschein und das brachte ihr auch ein Geburtstagsständchen der spielfreudigen Kapelle ein.