Frickingen Musikverein Altheim: Johannes Michel übernimmt Vorsitz von Hubert Fischer

Dem dem Dirigentenwechsel 2016 wechselte nun auch der Vorsitz des Musikvereins Altheim. Hubert Fischer gab sein Amt an den 21-jährigen Johannes Michel ab.

Frickingen (am) Der Generationenwechsel beim Musikverein Altheim ist vollzogen: Vergangenes Jahr übergab Dirigent Bruno Groß nach 32 Jahren den Taktstock an seinen Nachfolger, dieses Jahr war es Hubert Fischer, der nach 23 Jahren das Amt des Vorsitzenden in jüngere Hände legte. So geschehen in der Hauptversammlung, in der Johannes Michel zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Der 21-jährige Musiker begann vor elf Jahren seine musikalische Ausbildung zunächst mit der Blockflöte und steigerte sich über die Trompete und Tenorhorn zur Tuba, mit der er seit fünf Jahren das Bassregister des Orchesters verstärkt.

Mit Hubert Fischer, der schon vergangenes Jahr seinen Rückzug ankündigte, verlässt ein Urgestein die aktiven Reihen des Musikvereins. Als Siebenjähriger startete er seine musikalische Karriere und spielte als Aktiver 32 Jahre die Klarinette. In de Zeit war er Jugendvertreter, Ausbilder und Jugendleiter. Nach einem Jahr als stellvertretender Vorsitzender trat er 1994 in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Karl Groß. Hubert Fischers Amtszeit war von vielen Höhepunkten geprägt; darunter das 75-jährige Vereinsbestehen und zwei große Erweiterungen am Musikhaus. Zum Erfolg der Altheimer Musikanten trug Fischer mit seiner Klarinette und dem Saxofon bei. Diese 46 Jahre lange Aktivität für den Musikverein quittierten seine Musikkameraden mit stehendem Applaus.

Dirigent Stefan Strecker berichtete von einem sehr aktiven Jahr mit dem Frühlingskonzert der Blasmusik und dem festlichen Konzert im Dezember als Höhepunkten. Die Kapelle mit 69 Musikern bewältigte 27 Auftritte und bereitete diese in 46 Gesamtproben vor. Allerdings bemängelte der Dirigent den Probenbesuch, der mit einer Quote von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig war. Als positives Beispiel hob er Bruno Groß hervor, der an allen Proben teilgenommen hatte.

Was den Nachwuchs betrifft, so kann der Verein mit 51 Schülern eigentlich beruhigt in die Zukunft blicken. Aber der demografische Wandel mache auch vor den Musikvereinen nicht Halt, sagte Fischer. So läuft seit einigen Wochen das Projekt Jugendkapelle, wofür die Musikvereine Altheim, Frickingen und Wintersulgen eine Kooperation mit dem Ziel eingingen, wieder ein spielfähiges Orchester zu schaffen. Dazu stellen alle beteiligten Vereine einen verantwortlichen Dirigenten und wechseln die Probenstandorte durch. Von den Eltern kamen positive Rückmeldungen und die 47 jungen Musiker sind mit Freude dabei. Beim Sommerfest in Wintersulgen will sich die neu gebildete Jugendkapelle erstmals vorstellen.

Ein Novum ist die musikalische Ausbildung von sechs Flüchtlingskindern. Nach einigen Schnuppertagen, die die aus Syrien, Afghanistan und dem Iran kommenden Kinder erleben durften, begeisterten sie sich für Blockflöte, Klarinette und Schlagzeug. Dazu Hubert Fischer: „Es ist auch ein wichtiger Teil unserer sozialen Verantwortung, den wir hier tragen. Wir möchten damit Kindern ungeachtet ihrer Herkunft die Möglichkeit bieten, ein Musikinstrument zu erlernen.“ Für die Ausbilder sei dies schon allein in sprachlicher Hinsicht eine spannende Herausforderung.

Bürgermeisterstellvertreter Walter Städele bezeichnete den Generationenwechsel in der Führung als Ergebnis einer sehr guten Jugendarbeit, die von der Gemeinde gern unterstützt werde. Er dankte dem neuen Vorsitzenden für seinen Mut, Verantwortung zu übernehmen. Dem scheidenden Vorsitzenden Hubert Fischer dankte er mit einem Geschenk.