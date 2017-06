Frickingen Landtechnik Josef Kessler: Ein Traditionsbetrieb mit Herz und Hirn in Leustetten

Zum 90-jährigen Bestehen planen die Kesslers eine große Feier und freuen sich darüber, dass mit Tochter Ramona die nächste Generation schon in den Startlöchern steht.

Frickingen – Wer bei Kesslers vorbeischaut, sei es im Laden oder in der Tankstelle, darf sich der ungeteilten Aufmerksamkeit der Familie Kessler sicher sein. "Bitte, nehmen sie doch noch ein Eis für ihre Frau mit, es ist so heiß und das tut jetzt gut", gibt Angelika Kessler einen Tipp. Sie treibt die Tankstelle und den zugehörigen Shop um und ist voll in ihrem Element. Aber auch Josef Kessler, Inhaber der Landmaschinentechnik, kommt rasch aus seinem Büro. Er will einer Frau, die einen Angehörigen verloren hat, ein wenig Trost zusprechen. Szenen wie diese beiden zeigen besonders, was diesen Betrieb in Leustetten und darüber hinaus zu einer Institution macht.

Am 1. Juli feiern die Kesslers mit Kunden und Freunden einen großen Geburtstag. Seit 90 Jahren besteht der Betrieb "Josef Kessler Landtechnik". Hinter der bloßen Zahl steckt eine bewegte Firmengeschichte, die 1927 ihren Anfang nimmt. Der Betriebsgründer Hermann Kessler reparierte Obstmühlen, Fahrräder und Kreissägen. 1961 übernimmt der Vater des heutigen Inhabers, Josef Kessler, das das zwischen 1933 und 1950 mehrfach erweiterte Unternehmen. Der Handel mit Landmaschinen nimmt zu dieser Zeit großen Raum ein. Josef Kessler erklärt zu einer Fotografie aus dem Jahre 1954, die elf Schlepper vor dem Firmengebäude zeigt: "Damals im Zuge der Mechanisierung kaufte praktisch jeder Landwirt einen Traktor. Heute ist die Landwirtschaft alleine für uns nicht mehr zukunftsweisend. Die motorisierte Gartentechnik und die Kommunaltechnik haben ihr längst den Rang abgelaufen. Diese beiden Bereiche stellen mittlerweile unser Hauptsegment dar. Natürlich nimmt die Reparatur der Landmaschinen immer noch einen großen Raum ein."

Ramona Kessler, eine der beiden Töchter von Josef und Angelika, hat den Beruf der Landmaschinentechnikerin erlernt und übt ihn mit Begeisterung aus. Die 25-jährige Frau sagt dazu: "Ich habe das einfach mal probiert und es hat mir einen großen Spaß gemacht. Klar wird man auch schmutzig dabei, aber wozu gibt es Wasser und Seife. Die Jungs stört das nicht, im Gegenteil, die finden das toll". Vater Josef schmunzelt, jedenfalls sei bei ihnen durch die Mitarbeit der Tochter das 100-jährige Jubiläum im Jahre 2027 bereits gesichert.

Nicht immer waren die Zeiten einfach im Traditionsbetrieb. 1982 verstarb der Vater des Inhabers und der heute 52-jährige Josef Kessler blickt zurück: "Ich war damals gerade 18 Jahre alt und wusste noch nicht, ob ich diesen Betrieb übernehmen wollte. Mein ganz großer und besonders tiefer Dank gilt dem damaligen Werkstattmeister Adolf Gundelsweiler. Er trat 1954 in die Firma ein und half mir an allen Ecken. Adolf Gundelsweiler war für mich dann so etwas wie ein lehrender Vater. Ohne ihn würde es unser großes Jubiläum vielleicht gar nicht geben". Seit 2004 ist Gundelsweiler, nach 50 Jahren Mitarbeit im Unternehmen, im Ruhestand. Er sei aber jederzeit ansprechbar und oft suche er den Rat des so hochverdienten Mitarbeiters, betont Kessler.

Am 1. Juli wird bei Kesslers also groß gefeiert. Der im Ehrenamt als Feuerwehrkommandant tätige Firmenchef Josef Kessler verkündet mit einem Augenzwinkern, vom Feiern verstehe man auch einiges. Geplant sind eine Hausmesse und sogar eine 90er-Jahre-Party. Da seien Spaß und gute Laune garantiert, versichert Tochter Ramona.

