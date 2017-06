Frickingen Kurt Kaltenbach feiert seinen 90. Geburtstag

Der Jubilar Kurt Kaltenbach schreibt täglich E-Mails. Erst mit 68 Jahren hat er sich seinen ersten Computer gekauft und informiert sich damit über das Weltgeschehen.

Frickingen – Kurt Kaltenbach ist 90 Jahre alt und ein "Computerfreak". Er lacht bei dieser Bezeichnung, sie ist ihm durchaus vertraut. "Ich kam mit 62 Jahren in Rente und als ich 68 Jahre alt wurde, da habe ich mir gesagt, Kurt, so geht das nicht weiter." Daraufhin hat sich der Jubilar seinen ersten Computer gekauft. Lotto spielt er damit, googelt sich durch die Neuigkeiten der Welt und bastelt mit seinem Grafikprogramm an der Chronik seiner Familie. Der computerbegeisterte Senior, der am 15. Juni seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, ist sich sicher: "Damit bin ich am Puls der Zeit, ich weiß was um mich herum geschieht und dafür ist man niemals zu alt." Seine Frau Hedwig pflichtet dem bei. Sie sei froh, dass ihr Mann damit eine sinnvolle Beschäftigung gefunden habe, sagt Hedwig Kaltenbach, die nur Hedi genannt wird.

Aber auch in seiner Heimatzeitung liest Kurt Kaltenbach täglich. "Da finde ich alles, was hier los ist", erklärt der informierte Senior. Heute brauche er zum Studieren des SÜDKURIERS allerdings durchschnittlich eineinhalb Stunden. Überhaupt gehe alles ein wenig langsamer, auch beim Autofahren achte er auf die Geschwindigkeit, um einen guten Überblick zu behalten. "Aber was soll's, ich habe doch Zeit", sagt er schmunzelnd. Die Kaltenbachs sind seit 1958 Abonnenten des SÜDKURIER. Damals allerdings von der Ausgabe Furtwangen-Triberg, erzählt seine Frau.

1956 haben die Kaltenbachs in Schönwald im Schwarzwald geheiratet und im vergangenen Jahr ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Im Gasthof Löwen in Schönwald natürlich, dort wurde Kurt Kaltenbach im Jahre 1927 geboren, dort feierte er auch seinen 90. Geburtstag im Familienkreis, denn der Gasthof befindet sich immer noch im Familienbesitz.

Der gelernte Industriemeister arbeitete zunächst in der Uhrenindustrie im Schwarzwald, wechselte dann 1966 an den Bodensee zur Firma Holzer. Die in Meersburg ansässige Firma hatte in Frickingen eine Filiale und so kam das Ehepaar in die Gemeinde, in der es auch heute noch lebt. 1958 wurde die Tochter Birgit geboren und Hedi Kaltenbach sehnte sich regelrecht nach einem Zuhause. "Ohne die harte Kälte und den langen Winter im Schwarzwald." Gut hätten sie es in Frickingen getroffen, erklärt das Ehepaar, das zusammen mit Tochter und Schwiegersohn im eigenen Haus mit großem Garten wohnt.

Gerade im Umgang mit dem Computer kommen Kaltenbach seine guten Englischkenntnisse zugute. Der Jubilar erinnert sich: "Ich war im Zweiten Weltkrieg im sogenannten Erdkampf in Holland eingesetzt. Glauben Sie mir, das war eine schlimme Zeit, die Bilder vergesse ich nie. Dann kam ich in englische Kriegsgefangenschaft nach Ipswich in Ost-England". Damals habe er Kontakt zu einer englischen Familie aufgebaut und dieser Kontakt bestehe noch heute, erklärt er. Erst im vergangenen Jahr habe er Besuch aus Ipswich erhalten und sich darüber riesig gefreut. Auch bei der Pflege dieser Kontakte nutzt der Jubilar seinen Computer und nennt seine E-Mail-Adresse. "Ich maile auch mit einem alten Schulkameraden in den USA, das ist doch so einfach."

Kurt Kaltenbach habe in Frickingen die "Generation 60 Plus" mit aufgebaut und war lange im Vorstand, erzählt Frickingens Bürgermeister Jürgen Stukle, der von einem anderen Termin in den Familienkreis geeilt ist, um die Urkunde des Ministerpräsidenten zu übergeben und persönlich zu gratulieren.

