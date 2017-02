Kulturbeirat will Kultur und Tourismus besser vernetzen

Das Gremium soll mit heimischen Künstlern zusammenarbeiten und kulturell interessierte Bürger vertreten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

„Es gibt mehrere Gründe, die den Anstoß zur Gründung des Kulturbeirats der Gemeinde Frickingen“, erklärt Birgit Bergmüller, zuständig für die Koordination von Tourismus und Kultur in der Gemeinde. Zum einen habe sich der Förderverein Gerbermuseum Lohmühle aufgelöst und der Förderverein Salemertal Konzerte befinde sich in Auflösung. Zum anderen wolle man Kompetenzen bündeln und professionalisieren. Der Kulturbeirat ist ein auf Dauer angelegtes Gremium Ehrenamtlicher. Seine Aufgabe ist, Überlegungen zur Entwicklung, besserer Vernetzung und zur Bewerbung kultureller und touristischer Aktivitäten auf Grundlage einer Geschäftsordnung anzustellen. „Weiteres Ziel ist die Heranführung der Jugend an Kultur sowie die Sicherung des kulturellen Angebotes mit örtlicher und überörtlicher Bedeutung,“ sagt Bergmüller.

Hinzu kommt die Erhaltung bewahrenswerter Gebäude und Einrichtungen. Die Betätigungsfelder des Beirats sind vielfältig. Er berät über die Erarbeitung von Kulturkonzepten, über die Vergabe von Fördermitteln und entwickelt das Jahreskulturprogramm. Er arbeitet mit in der Gemeinde lebenden Künstlern und vertritt die Interessen der kulturell interessierten und engagierten Bürger. „Dabei sollen alle kulturellen Sparten berücksichtigt werden: Musik, Kleinkunst, Literatur, Theater, Bildende Kunst und Architektur, Heimat- und Brauchtum sowie Museen“, zählt Birgit Bergmüller auf. Der Kulturbeirat, der sich erstmalig kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres traf, wird von Bürgermeister Jürgen Stukle geleitet und moderiert. Die Eigenständigkeit bestehender und künftiger Initiativen solle dabei nicht eingeschränkt, sondern sinnvoll unterstützt werden.

Der Kulturbeirat rekrutiert seine Mitglieder jeweils selbst und bestimme die Anzahl der Mitglieder selbst, sie müssen lediglich vom Verwaltungsausschuss bestätigt werden. Finanziell solle sich der Kulturbeirat über ein vom Gemeinderat bewilligtes Budget so gut es geht selbst tragen. Die auf die Gemeinde übertragenen Vereinsvermögen der beiden aufgelösten Fördervereine sollen jeweils zweckgebunden verwendet werden, skizziert Bergmüller die Finanzierung des Beirats.

"Als Vorsitzender des Kulturkreises Oberes Aachtal will ich mich für natürlich für die Geschichte der Gemeinde einbringen."

Albert Mayer

Durch die Gründung des Kulturbeirates als Ergänzung zur Vereinsarbeit werden wir weitere positive Akzente setzen."

Jürgen Stukle, Bürgermeister

"Es ist gut, wenn wir die Kulturveranstaltungen vom Ort koordinieren und nach Außen besser vermarkten und vermitteln."

Michael Baader

"Die Idee der Vernetzung der Kunst und Kultur mit dem Tourismus ist gut. Ich hoffe, dass die Kultur noch lebendiger wird."

Susanne Zerwes