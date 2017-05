Frickingen Kramer-Rentner treffen sich seit 20 Jahren

30 ehemalige Arbeitskameraden tauschen sich über die alten Zeiten beim Baumaschinenhersteller aus.

Frickingen (am) Zweimal im Jahr treffen sich die Ruheständler der einstigen Kramer-Werke zum fröhlichen Wiedersehen. 20 Jahre ist es her, dass sie sich zum ersten Treffen im FAL-Clubheim zusammenfanden. Waren es damals noch an die 50 einstige Kollegen, so waren es dieses Mal noch etwas über 30 ehemalige Arbeitskameraden, die sich über die alten Zeiten bei Kramer austauschten. Ein gebotener Anlass, Erinnerungen aufzufrischen an einen der führenden Baumaschinenhersteller, der nahezu 60 Jahre seinen Hauptsitz in Überlingen hatte und als einer ihrer bedeutendsten Arbeitgeber galt.

Seine Anfänge gehen in das Jahr 1925 zurück, als die Gebrüder Kramer in Gutmadingen mit der Herstellung von Motormähern und Traktoren begannen. Im Jahre 1952 verlegten sie den Hauptsitz des Unternehmens nach Überlingen. Der Altheimer Rudolf Schroff kann sich noch gut an diese Zeit erinnern, denn er war einer der ersten Mitarbeiter im neuen Überlinger Werk. Mit seinen nahezu 90 Jahren ist der einstige Kontrollleiter der älteste der Kramer-Rentner, sozusagen eine „Kramer-Legende“. Rudolf Schroff: „Am Fließband produzierten wir damals täglich an die 30 Ackerschlepper mit einer Leistung zwischen elf und 70 PS. Der Arbeitstag hatte neun Stunden, wobei es nicht selten auch mal zwölf Stunden wurden; oft mussten wir auch noch samstags ran“. Paul Amann aus Herdwangen, der 42 Jahre bei Kramer und zuletzt Abteilungsleiter war, ergänzte: „In den 1955er Jahren waren wir 100 bis 110 Leute. Wir bauten das Fahrwerk der Schlepper und teilweise auch die Getriebe; die Motoren wurden aber von Deutz und MWM bezogen.“

Natürlich stellte sich auch die Frage nach den Chefs. Von den beiden Brüdern kümmerte sich Hans Kramer mehr um den kaufmännischen Bereich, während Karl Kramer das technische Herz und für die heutigen Rentner der eigentliche Chef war. Seine ehemaligen Mitarbeiter reden heute noch mit größtem Respekt von ihm: „Der Kramer Karle war ein sachlicher und gerechter, familiärer, aber auch strenger Chef, der sich täglich im Betrieb sehen ließ!“ Ernst Wertz aus Andelshofen, einst für die technische Dokumentation zuständig, warf ein: „ Der hot alles gsenne!“ In der Tat entging dem Unternehmer der alten Schule auch nicht die kleinste am Boden liegende Schraube. Und nicht selten kontrollierte er, was mitunter unachtsam in den Schrott geworfen worden ist.

Aber bald sah Kramer auch den zunehmenden Bedarf an Baumaschinen und schon im Jahre 1958 lief der erste Schaufellader vom Band. Bald folgten Radlader und dann Radlader mit Allradantrieb, während der Schlepperbau gleichzeitig immer mehr zurückging, bis er um 1973 dann völlig eingestellt wurde. Ende der 1950er Jahre zog auch die Verwaltung nach Überlingen, das mehr und mehr zum Hauptwerk wurde. Zur Mitte der 1960er Jahre beschäftigten die beiden Kramer-Werke in Überlingen und Gutmadingen an die 1000 Mitarbeiter. Rudolf Schroff: „Die meisten Mitarbeiter kamen aus dem ländlichen Umkreis und bildeten Fahrgemeinschaften oder wurden mit dem Kramer-Kleinbus abgeholt."

Karl Lorenz, mit über 50 Arbeitsjahren ein Kramer-Urgestein, war zuletzt als Chauffeur für die Geschäftsleitung unterwegs. Er erinnert sich noch gern an eine Episode mit Gerhart Wissel, einem der Chefs der zweiten Generation: „Auf einer Geschäftsreise nach NRW hat der einmal auf ganz eindrucksvolle Weise sein Talent als Verkäufer bewiesen und an einem Stammtisch in einem Dorfwirtshaus auf einen Schlag acht Schlepper verkauft – und die Verträge schrieb er ganz einfach auf einen Bierdeckel!“ Was beweist, wie pragmatisch der Betrieb einst aufgestellt war.

Die Kramer-Werke fusionierten im Jahr 2000 mit dem österreichischen Baumaschinenhersteller Neuson. Heute präsentiert sich der Maschinenhersteller, der 2008 den Betrieb nach Pfullendorf verlegte, als „Wacker Neuson SE“. Geblieben ist die Marke Kramer und geblieben sind die Kramer-Rentner, die die Erinnerungen an diese stolze Firma in ihren Treffen weiterhin wach halten.