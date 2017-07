Frickingen Klassisches Konzert mit Lida und Martin Panteleev begeistert

Die Musiker Lida und Martin Panteleev haben auf dem Rathausplatz in Frickingen ihr Programm "Suite Populaire" gespielt.

Eine imposante Kastanie nimmt die Mitte des Frickinger Rathausplatzes ein und spendet dem gesamten Areal Schatten. Unter der Kastanie lässt es sich wunderbar verweilen oder – wie am vergangenen Samstag geschehen – musizieren.

Im Rahmen des Frickinger Kulturprogrammes lud das ortsansässige Künstlerehepaar Lida und Martin Panteleev zum klassischen Konzert unter der Kastanie ein. Die Zuhörer seien dabei in einen besonderen Kulturgenuss gekommen, teilt die Gemeindeverwaltung in einem Pressetext mit. Lida Panteleev am Flügel und Martin Panteleev an der Violine: Die international ausgezeichneten Musiker hätten mit großer technischer Spielstärke und ausgeprägtem künstlerischem Talent beeindruckt, heißt es weiter. Für das Programm „Suite Populaire“ hatten die beiden die musikalischen Höhepunkte aus ihren Konzertreisen durch europäische und asiatische Städte ausgewählt. Seit Anfang der 2000er Jahre treten die Pianistin und der Geiger gemeinsam auf. Frickingen ist der Rückzugsort, die Heimat, geworden.

Nach dem Konzert bedankte sich das Publikum sowohl für die exzellenten Interpretationen der Kompositionen von Bach, Mozart, Ravel und Tschaikowsky als auch für die kurzweiligen Einführungen, die Martin Panteleev zu den Musikstücken gegeben hatte. Das Open-Air-Konzert endete schließlich unter nachtblauem Himmel, nachdem Lida und Martin Panteleev noch eine Zugabe gegeben hatten. Die Zuhörer belohnten die Musiker mit stehenden Ovationen.

Die Kastanie in Frickingen bietet nach dem Konzert mit Lida und Martin Panteleev noch den Rahmen für zwei weitere Konzerte in diesem Sommer: Das Akkordeonorchester Friedrichshafen spielt am Samstag, 29. Juli, um 18 Uhr auf dem Frickinger Rathausplatz. Der Musikverein Frickingen veranstaltet am Samstag, 3. September, zum Auftakt des Frickinger Herbstes ein Schopffest mit den Blasmusikern von Karo Blech. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, finden die Veranstaltungen nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt zu den jeweiligen Konzerten beruht auf Spendenbasis.