Frickingen Jungimker Lars Walz macht Hobby zum Geschäftsmodell

Der 14-jährige Lars Walz aus Winterspüren hat über eine Schul-AG die Imkerei für sich entdeckt. Jetzt baut er mit seinem Hobby ein Geschäftsmodell auf: Unter anderem verkauft er den Honig, den seine Bienen produzieren, im Regiomat des Zieglerhofs in Lampach bei Frickingen.

Frickingen – Der Aushang für eine Imker-Arbeitsgemeinschaft (AG) an der Realschule Stockach hatte seine Aufmerksamkeit geweckt. Lars Walz, damals frisch in die 5. Klasse der Stockacher Realschule gekommen, interessierte sich für die Haltung von Bienen. Während der nächsten beiden Schuljahre besuchte er die Imker-AG. Außerhalb der Schule ging der Winterspürener in die Kurse am Lehrbienenstand des Imkervereins Stockach. "Dabei wollten sie ihn erst nicht aufnehmen", erinnert sich sein Vater Olaf Walz, "da musste ich erst mit dem Oberimker reden." Imker werden kann man im Regelfall erst mit dem 16. Lebensjahr. Der Realschüler war eigentlich zu jung. Aber der Oberimker stellte sich auf die Seite von Lars Walz. Dem Argument, dass man einen Jugendlichen, der sich für die Imkerei interessiert, nicht wegschicken dürfe, konnten seine Imkerkollegen nicht widersprechen.

Für Lars Walz sprach auch, dass er mit zwei Freunden zusammen den Imkerkurs ablegen wollte. Gleich drei jugendliche Imker in einem Jahrgang gibt es nicht allzu oft. Und mit Vater Olaf Walz legten den Kurs gar vier Nachwuchsimker erfolgreich ab. "Wenn ich die Jungs schon immer zu den Stunden fahren musste, dann habe ich den Kurs gleich selbst mitgemacht", erzählt Walz mit einem Lächeln heute. Ganz neu war für ihn die Imkerei nicht. Seine Eltern bewirtschafteten bis 1984 den eigenen Hof. "Mit den Kursgebühren waren die Imker wieder sehr fair", erinnert er sich weiter. Während die Jugendlichen eine ermäßigte Gebühr von 5 Euro zahlten, kostete der Kurs für Walz 50 Euro. Wie man die Imkerei außerhalb vom Theoretischen in der Praxis ausübt, vertieften die Jungimker, indem sie von Imker zu Imker zogen, ihnen über die Schulter schauten und mithalfen.

2013 kam für Lars Walz der nächste große Schritt zum selbstständigen Imker. Auch diesmal fand er in seinem Vater einen Sponsor. Dieser investierte in die ersten eigenen Bienenvölker von Sohn Lars. Ein Altimker bei Singen hörte mit der Imkerei auf. Walz übernahm drei Völker und die notwendigen Kästen mit den Waben. Pro Volk kostete das 120 Euro. Hinzu kamen 25 Euro für den Smoker, den Rauchapparat der Imker. Die Bienen sind genetisch so programmiert, dass sie bei Rauch zum Schutz der Brut an den Waben bleiben. Der Rauch bedeutete in ihrer Evolution immer Waldbrand. Dieses Verhalten machen sich die Imker zunutze, um die Bienen ruhig zu stellen.

Wie erfolgreich der Jugendliche als Imker war, zeigte sich im Frühjahr. Viele Imker hatten über den Winter bis zu 50 Prozent ihrer Honigsammler verloren. Der 14-jährige Lars Walz brachte alle seine Völker durch die kalte Jahreszeit. "Imkern macht mir viel Spaß und ich verbringe viel Zeit bei den Bienen", beschreibt er sein Erfolgsmodell.

25 bis 30 Kilo Honig produziert ein Volk im Jahr. Vater Walz stellte es seinem Sohn frei, mit dem Verkauf des Honigs sein Taschengeld aufzubessern. Schließlich machte sich Lars Walz die ganze Arbeit mit der Imkerei. Ein Zufall kam zu Hilfe. Mutter Silke, die bei der Volksbank in Frickingen arbeitet, kauft häufig Milch von der nahe gelegenen Milchtankstelle des Zieglerhofs in Lampach. Im Sommer 2016 hatte Markus Ziegler die Selbstvermarktung der Milch seiner 120 Kühe verstärkt. Er stellte neben der Milchtankstelle auch einen Regiomaten mit Produkten aus der Region auf.

Silke Walz war aufgefallen, dass im Regiomat kein Honig angeboten wurde. So fragte sie nach, und Ziegler wollte den jungen Imker kennenlernen. Der Honig von Walz überzeugte ihn. Seitdem füllt der Jungimker den Ziegler'schen Regiomaten mit seinem Honig auf. Zum Vorteil beider Seiten. Der junge Imker sah bereits in die Zukunft: "Wenn ich mehr Nachfrage habe, würde ich mir weitere Völker anschaffen." Sein Geschäftsmodell hat Erfolg. Aktuell verhandelt er mit einem zusätzlichen Abnehmer für seinen Honig.

Der Weg zum Imker

Imkerei-Kurse werden an Lehrbienenständen der Imkervereine angeboten. Nach einem theoretischen Teil im Winter, der nicht zwingend am Lehrbienenstand abgehalten wird, geht es im Frühjahr mit dem praktischen Teil am Lehrbienenstand weiter. Im Grundkurs lernt der angehende Imker alles, was er für eine eigene Imkerei benötigt: rechtliche Voraussetzungen, Ausrüstung, Lebenszyklus und Organisation der Bienen, deren Haltung und Krankheitsbekämpfung, Honiggewinnung und Honigvermarktung.

In den Imkervereinen ist auch viel Praxiswissen versammelt. Hier kann einem Jungimker bei allen Fragen rund um die Bienen und das Imkern geholfen werden.

