Frickingen Jannik (9) schreib im Frickinger Ferienprogramm seinen ersten Artikel für die Zeitung

Ferienprogramm-Kinder gemeinsam mit Betreuerinnen um Cornelia Kranz zu Gast in der Überlinger SÜDKURIER-Redaktion

Spannenden 14 Tage haben sieben Frickinger Kinder im Alter von neun und zehn Jahren hinter sich. Zwei Wochen lang, täglich von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr haben sie gebastelt, gespielt und Ausflüge gemacht. Einer davon führte sie auch in die Überlinger Redaktion des SÜDKURIER, wo ihnen Redakteurin Jenna Santini und Redakteur Martin Baur erzählten, wie die Nachrichten und Bilder in die gedruckte und die Online-Ausgabe des SÜDKURIER kommen. Die sechs Mädchen und Jannik als einziger Junge hatten sich, betreut von Cornelia Kranz sowie Anika und Lena Henzelmann, gut vorbereitet. Denn Jannik hatte einen Artikel geschrieben und ein Foto gemacht an dem Basteltag, als das Ferienprogramm, das in der Frickinger Grundschule stattfand, "Keilrahmen-Inches" auf dem Stundenplan hatte. Das sind Collagen, die auf Keilrahmen geklebt und gestaltet werden, das "Inches" bezieht sich auf das britische Maß.

Redakteur Baur zeigte den Kindern, wie das Bild vom USB-Stick im Computer auf die Zeitungsseite wandert, und später erzählten die Kinder von ihren anderen Erlebnissen. "Traumfänger" hätten sie auch gebastelt und die Ausflüge seien toll gewesen. Im Unteruhldinger Reptilienhaus habe sich der Tierpfleger viel Zeit genommen und sie durften eine Schlange streicheln. Bei Mara legte sie sogar den Kopf auf die Brust. "Das war aufregend", sagt sie. Am letzten Tag kochten alle gemeinsam im Gasthaus "Paradies" in Frickingen.

"Unsere Ferienbetreuung"

Unter dieser Überschrift hat der neunjährige Jannik Holstein im Ferienprogramm der Gemeinde Frickingen seinen allerersten kleinen Zeitungsartikel geschrieben hat – und ein Foto zur Bebilderung seines Berichtes hat er auch noch gemacht – und dazu "ein richtig gutes Bild", lobte Redakteur Martin Baur. Entstanden ist es in einer kreativen Bastelstunde. Hier nun ist Janniks erster Artikel für die Zeitung abgedruckt. Er schreibt:

"Es sind fast alle um halb acht gekommen. Manche Spielten mit dem Kicker, andere sind in der Bauecke, und wieder andere spielen "Lottikarotti". Um halb neu gehen wir runter zum Vespern in die Halle. Letzten Freitag haben wir einen Regenmacher gebastelt. Um halb zwölf gehen die Betreuerin mit zwei Kindern runter in die Küche und kocht Essen. Dann räumen zwei Kinder in der Küche mit auf und der Rest geht hoch und macht sauber. Um halb zwei werden wir abgeholt."