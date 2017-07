Frickingen/Salem Ipek Demirtas sucht Heimat zwischen Anatolien und Deutschland

Ipek Demirtas hat auf Einladung des Linzgau-Literatur-Vereins in Salem aus ihrem Roman "Wintermädchen" gelesen.

Dem Thema Heimat ist jetzt Ipek Demirtas nachgegangen. Auf Einladung des Linzgau-Literatur-Vereins las die Autorin im Fachwerk 11 in Salem aus ihrem Roman „Wintermädchen“. Dem gespannten Publikum berichtete sie zunächst von ihrer Herkunft, ihrem Werdegang als Kind mit Migrationshintergrund und ihrer Karriere als Managerin, teilt der Literatur-Verein mit. Demirtas wuchs bei Verwandten in einem Bergdorf in Anatolien auf und lernte mit sieben Jahren erst ihre Eltern kennen, die sie dann nach Deutschland holten.

Die autobiografischen Erlebnisse bilden den Kern ihres Romans “Wintermädchen“. Sie lassen den Leser in eine andere Kultur und Lebensweise eintauchen. Wie mag es einem kleinen Kind ohne den Schutz der Eltern ergangen sein? Wie war es, bei einer Tante in einem archaisch geprägten Kulturkreis aufzuwachsen? Angst, Hunger und Verlassenheit seien bitter spürbar geworden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Begegnung mit ihrem eigenen Text veranlasste die Autorin dann auch, die Vorleserolle an Vereinsvorsitzende Dodo Wartmann zu übergeben.

Der Protagonist des Romans ist Harun Kara, ein Mann. Seine Kindheitserinnerungen stehen im Mittelpunkt. Er, der anscheinend mustergültig Integrierte mit deutschem Pass, wird durch eine Begegnung mit seiner alten Heimat in eine Lebenskrise geworfen, in der er seiner kulturellen Zerrissenheit und seiner unvollständigen Identitätsentwicklung gegenübersteht. Er muss erkennen, dass er weder in der Türkei noch in Deutschland beheimatet ist und sich als Mensch zwischen zwei Welten erlebt. Der Autorin sei es deutlich und berührend gelungen, die Nöte der Migrantenkinder, namentlich der Deutsch-Türken zu beschreiben.

"Sie verweist damit in aller Klarheit auf deren kulturelle Zerrissenheit, die – für alle sichtbar – in die Gegenwartsgesellschaft hinein wirkt. Menschen ohne tiefe Wurzeln sind ein Leben lang auf der Suche", schreibt der Verein.

Was ist Heimat? Dieser Frage spürte im Anschluss an die Lesung ein Dialog zwischen Ipek Demirtas und dem Publikum nach. In einer regen Diskussion wurde sichtbar, dass Heimat aus frühkindlichen Prägungen erwächst. Für jeden Menschen hat sie eine andere Färbung. Jedoch immer das Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Vollständigkeit, waren sich die Teilnehmer einig.

Die nächste Veranstaltung des Linzgau-Literatur-Vereins: Matinée mit dem Shanty Chor Überlingen am 23. Juli um 11 Uhr im Naturbad in Leustetten.