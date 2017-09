Frickingen Hommage an die Leistung der Bienen

Birgit Bergmüller hat eine Sonderausstellung zum Thema Bienen im Bodensee-Obstbaumuseum im restaurierten Petershauser Hof in Frickingen konzipiert.

Frickingen – "Die Idee, eine Sonderausstellung zum Thema Bienen zu machen, kam mir, weil sie so wichtig für den Obstbau ist", erzählt Birgit Bergmüller. Sie ist in der Gemeinde Frickingen für die drei dort ansässigen Museen zuständig. Eins davon ist das Obstbaumuseum im restaurierten Petershauser Hof, in dem zurzeit die Sonderausstellung "Biene als Bestäuber – Allroundtalent Biene im Obstbau" zu sehen ist. Nicht nur die Idee dazu, auch die Umsetzung stammt von Birgit Bergmüller.

Bei einem Rundgang erfahren Besucher viel Wissenswertes über die sprichwörtlich fleißigen Insekten: Für ein Glas Honig fliegen Bienen eine Strecke, die so lang ist, wie dreimal um die Erde. Beim Sammeln des Nektars bestäuben sie die Pflanzen und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Ernährung. Ohne Bienen würde die Apfelernte nur noch 35 Prozent betragen. Bei den Birnen wären es nur noch zehn Prozent. Honigbienen sind wichtige Helfer in der Landwirtschaft, denn 85 Prozent der Pflanzen- und Obsterträge hängen von der Bestäubung ab. Im Museum verdeutlichen zwei Körbe mit Äpfeln die Mengenverhältnisse.

Auch in Sachen Artenvielfalt lernen die Besucher bei einem Rundgang dazu: Es gibt weltweit neun Honig- und etwa 20 000 Wildbienenarten, davon sind 560 in Deutschland vom Aussterben bedroht. Auch Imker kämpfen gegen das Sterben ihrer Völker. In Deutschland kommt es immer wieder zu Jahren mit besonders hohem Bienensterben. Nicht immer sind die Gründe auszumachen, aber Krankheiten, harte Winter, Milben und vor allem Insektizide und Pestizide setzen den nützlichen Insekten zu.

Dazu kommt Futtermangel. Im Frühjahr, so Birgit Bergmüller, wäre das meist kein Problem, wenn die Obstblüte startet. Aber später im Jahr kann es eng werden, da es vielerorts nicht genügend blühende Pflanzen gibt.

Die Ausstellung liefert auf Tipps, was jeder tun kann, um Abhilfe zu schaffen: Weniger pflegeleichtes Grün oder Pflastersteine und mehr Wildblumen, lautet die Lösung. Viele Landwirte nehmen sich das schon zu Herzen und säen an Ackerrändern Bienenweiden ein. "Die Ausstellung ist nicht politisch", betont Birgit Bergmüller. "Sie will vielmehr das Augenmerk auf die unglaubliche Leistung von Bienen und Insekten lenken." Und Anregungen geben, was jeder tun kann, den Tieren zu helfen. Das Bienenhotel hat sie selbst gemacht und wertet jeden Garten ökologisch auf.

Die Biene ist nützlich, fleißig und ein Sympathieträger. Daher darf auch Maja nicht fehlen. Das Stofftier musste in der Ausstellung ausnahmsweise eine Leiter zu Hilfe nehmen, um den Apfelbaum zu erklimmen.

Wer nach dem Besuch im alten Petershauser Hof noch mehr lernen möchte, kann anschließend die Bienenrallye über den Frickinger Obstlehrpfad machen, die vor allem für Kinder konzipiert wurde. Den Erwachsenen bietet das Museum noch drei Abendveranstaltungen zu den Themen Biene und Honig an.

