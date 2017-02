Frickingen Haushaltsplanung: Viele Investitionen in Frickingen geplant

Der Gemeinderat beschließt den größten Haushaltsplan seiner Geschichte.

Frickingen (md) „Wir müssen keine Kredite aufnehmen“, freute sich Kämmerer Florian Keller im Frickinger Gemeinderat. Und fügt hinzu: “Das Haushaltsjahr 2017 ist ein Jahr der Rekorde.” Allerdings nicht nur was die Einnahmen, sondern auch was die Ausgaben angeht.

So gebe es Umlagezahlungen in Rekordhöhe im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG), welche jedoch von steigenden Schlüsselzuweisungen und Steueranteilen mehr als aufgefangen würden. Zusätzlich sei es möglich, steigende Personalkosten und Kindergartenbeteiligungen mit diesen Mehreinnahmen zu finanzieren.

„Ein weiterer Rekord ist das Volumen des Haushalts. Erstmals umfasst er mehr als 10 Millionen Euro“, so der angesichts dieser Tatsache ausgesprochen gut gelaunte Kämmerer. Dieser Haushalt ermögliche es der Gemeinde, Investitionen in nie da gewesenem Ausmaß zu tätigen: „Es handelt sich um 4,14 Millionen Euro“, sagte Keller.

Die Investitionen in wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung belaufen sich planerisch auf 800 000 Euro, die Hochwasserschutzmaßnahmen in der ersten Ausbauphase kommen auf 850 000 Euro und die Erschließung der beiden neuen Wohngebiete sind mit 686 000 Euro veranschlagt. Dies alles könne ohne zusätzliche Kredite finanziert werden, da die Einnahmen aus Grundstückserlösen in Höhe von 1,55 Millionen Euro und Beiträgen mit 550 000 Euro und aus Zuschüssen und Zuweisen mit 1,17 Millionen Euro dies erlauben. „Das ist eine große Summe, circa 1,5 Millionen Euro höher als im Vorjahr“, berichtet der Kämmerer.

Und das sei noch nicht alles: Weil sich die Einnahmeseite weiterhin äußerst positiv entwickle und bei beeinflussbaren Kostenstellen die Ausgaben sogar leicht reduziert werden konnten, erwirtschafte der Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate in Höhe von 150 000 Euro. Mit dieser Ausgangslage könne auch positiv in die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung gesehen werden, blickte Keller optimistisch in die Zukunft. Und die Gemeinde hat einiges vor: In den Jahren 2018 bis 2020 sind laut Keller neue Investitionen in Höhe von insgesamt 3,95 Millionen Euro vorgesehen, allesamt ohne eine Kreditaufnahme finanziert.