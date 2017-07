Frickingen Grundschüler begeistern mit dem Musical "Esi und Foresta"

Das Publikum beim Schulfest in der vollbesetzten Graf-Burchard-Halle ist begeistert vom Spielwitz der jungen Schauspieler.

Frickingen (sma) Zur Uraufführung des Musicals "Esi und Foresta" hatten die Schüler der Grundschule Frickingen eingeladen und die Graf-Burchard-Halle war voll besetzt. Kinder, Eltern, Lehrer, Gemeinderäte und Bürgermeister Jürgen Stukle waren am Freitag zum Schulfest gekommen und wollten wissen, was es mit dem kleinen Igel Esi und der Waldfee Foresta auf sich hat.

Musikalisch am Klavier begleitet und stimmgewaltig unterstützt von der gut gefüllten Chor-Tribüne, gaben die kleinen Schauspieler bestes. Entzückend die Kostüme aber auch das Engagement der Kinder, die mal als Sonne, Erde oder Wasser über die Bühne strahlten, stampften oder flossen.

Die Geschichte erzählt von der Waldfee Foresta, die auf der Suche nach einem Gefährten ist. Sie findet ihn schließlich im kleinen Igel Esi. Esi hat das, was es für eine gute Freundschaft braucht: Der kleine Igel glaubt an Foresta und sucht sie, auch gegen den Widerstand seiner Igelfreunde, so lange, bis er sie findet. Am Ende ist alles gut. Die kleinen Schauspieler rissen das Publikum mit ihrer Spielfreude und ihrem Können förmlich mit und bekamen zu Recht viel Applaus.