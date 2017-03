Frickingen Glück kennt keine Behinderung: Ausstellung bei den Camphill-Ausbildungen

Eine Ausstellungseröffnung und ein Tag der offenen Tür stehen bei den Camphill-Ausbildungen am 17. und 18. März in Frickingen auf dem Programm.

Frickingen – Glück kennt keine Behinderung! Unter diesem Motto steht eine ab Samstag, 18. März, stattfindende Ausstellung, die Fotos von Menschen mit Down-Syndrom zeigt, nebst Tag der offenen Tür bei den Camphill-Ausbildungen in Frickingen. Einen Tag der offenen Tür gab es seit der Eröffnung 2001 noch nie. Warum jetzt? "Wir sind unglaublich gewachsen", erklärt Inge Schnell, die mit Reinhard Wein die Geschäftsführung innehat. "Es ist uns wichtig, uns auch hier in der Region zu präsentieren." Auch gebe es bei den Camphill-Ausbildungen neue Bildungsgänge, für die man wiederum Partner in der Region für die Praxisblöcke brauche. Einer der neuen Bildungsgänge ist zum Beispiel die Heilerziehungsassistenz. Hier können Hauptschüler durch die Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen den mittleren Bildungsabschluss erlangen. "Das sind meistens sehr junge Menschen mit einer nicht immer ganz einfachen Karriere", sagt Inge Schnell. "Wir bieten so einen niederschwelligen Einstieg in den Beruf", ergänzt Reinhard Wein. Neu ist zum Beispiel auch eine Fachweiterbildung für Heilerziehungspfleger zum Heilpädagogen.

Zwar machen viele Auszubildende ihre Praxisblöcke in den Camphill-Einrichtungen im Bodenseekreis, aber die Ausbildungen seien so sehr gewachsen, dass die Camphill-Einrichtungen die Praxisblöcke nicht mehr abdecken können. Außerdem gebe es Ausbildungsgänge, für die es notwendig sei, in anderen sozialen Einrichtungen als der Behindertenhilfe Praxisblöcke zu absolvieren. Inge Schnell sagt, dass die Camphill-Ausbildungen lang schon über die Behindertenhilfe hinausgehen – und dass man eben dafür Kooperationspartner suche. Interessant sind für die Camphill-Ausbildungen auch überregionale Kooperationen: "Wir haben auch Ausbildungsmodelle mit Blockwochen", sagt Inge Schnell. "Da kommen Schüler aus der ganzen Bundesrepublik nach Frickingen." Derzeit werden die Camphill-Ausbildungen von rund 360 Schülern besucht.

Dieses Wachstum und die damit verbundenen zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen, ist einer der Gründe für den Tag der offenen Tür. "Aber wir wollen auch die Grundlagen unserer Ausbildung zeigen", sagt Inge Schnell. "Und dafür eignet sich die Ausstellung so gut. Diese Bilder zeigen den Wesenskern eines Menschen und widmen sich der Frage, was einen Menschen ausmacht. Und das ist unsere Grundlage: Menschen in ihrem Wesenskern zu erkennen. Und der kann nicht behindert sein und auch nicht beeinträchtigt." Wenn das gelinge, erleichtere das auch die nicht immer einfache Arbeit. "Die Dozenten lassen diesen Punkt auch in den Unterricht einfließen", sagt Reinhard Wein. Dadurch, ergänzt Inge Schnell, lasse sich die Begeisterung verstetigen: "Unsere Schüler kommen mit viel Idealismus her. Und der bleibt durch diese Vorgehensweise auch erhalten."

Ausstellung und Tag der offenen Tür

17. März, 17 Uhr: Vernissage der Foto-Ausstellung "Glück kennt keine Behinderung". Die Ausstellung ist vier Wochen zu sehen.

10 Uhr bis 18 Uhr: Ganztägig: Foto-Ausstellung. Präsentation der Ausbildungsgänge mit Angeboten zum Mitmachen. Infostände der Partner-Einrichtungen und Stellenbörse. Ausstellung von Schülerprojekten. Erlebnispädagogik. 10.30 Uhr: Führung. 11 Uhr: Eurythmie-Aufführung. 12 Uhr: Chorauftritt. 14 Uhr: Führung. 15 Uhr: Vortrag zum Thema Down-Syndrom und Inklusion. Ort: Camphill-Ausbildungen, Lippertsreuter Straße 14 a, Frickingen.

