Frickingen Gewerbegebiet in Frickingen wird erweitert

Das Ingenieurbüro Hornstein (Überlingen) stellte in der vergangenen öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Frickingen die Erweiterung des Gewerbegebietes „Böttlin“ in Frickingen vor. Helmut Hornstein bat um die Billigung der Planentwürfe, auch für den Bebauungsplan des Gewerbegebiets „Saudstraße“ in Altheim.

Bei beiden Vorhaben soll frühzeitig eine Bürgerbeteiligung, das heißt eine vierwöchige Auslage im Rathaus erfolgen. In der Erweiterung des Frickinger Gewerbegebietes „Böttlin“ sieht das Ingenieurbüro eine „behutsame Entwicklung“ in Nachbarschaft zur Graf-Burchhard-Halle und dem Camphill-Schulgelände vor. Geplant ist dort auch eine neue Entlastungsstraße. Seine Planung sehe im Norden kleinere Gewerbeflächen und mögliche Erweiterungsflächen für die gemeindliche Nutzung, wie beispielsweise für Schulen oder Sporthallen vor, erklärte Hornstein dem Gremium und den als Zuhörer anwesenden Bürgern. Der Planer sprach für den Norden von einem sogenannten „GEE“, gemeint ist eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung mit Betrieben, die das angrenzende Wohngebiet nicht durch Lärm belaste, hier seien die Lärmemissionen deutlich geringer als in sonstigen Gewerbegebieten. Geplant sind auf diesem Areal kleinere Gewerbeeinheiten mit der Möglichkeit von Betriebswohnungen, erläuterte Horstein weiter. Die Gebäude sollten insgesamt eine Wandhöhe von acht Metern und eine Gesamthöhe von elf Meter, sowie eine Gesamtlänge von 50 Metern nicht überschreiten. Pult, Sattel und begrünte Dachflächen sieht das Ingenieurbüro vor und möchte auch die Gestaltung der Werbekörper einschränken.Beispielhaft sprach Planer Hornstein davon, dass keine Ölfarbe auf den Werbekörpern verwendet werden dürfte und erklärte auf Nachfrage aus dem Gremium, dass hier glänzende Ölfarbe gemeint sei. Diese könnte die Bewohner der benachbarten Häuser blenden. Für den Bebauungsplan „Saudstraße“ in Frickinger Teilort Altheim sprach Helmut Hornstein in der Präsentation im Gemeinderat ebenfalls von einem „behutsamen Entwurf“, ganz besonders deshalb, weil das Gewerbegebiet praktisch den südlichen Ortseingang darstelle. Auch hier, in diesem Gebiet, wolle man zügig die Bürgerbeteiligung in Angriff nehmen und einholen. Ein ganz großer Teil dieser Fläche, die sich vom südlichen Ortseingang nach Westen zieht, soll eine naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche werden. Möglich wäre den wasserführenden Saudgraben als Bachaue anzulegen oder auch große Streuwiesen anzulegen. So ergebe sich ein Mischgebiet aus Wohn- und Gewerbenutzung und Landschaft, erklärte Hornstein. Die Gebäudehöhen insgesamt seien etwas niedriger angesetzt als beim Gewerbegebiet „Böttlin“. Hornstein skizzierte Wandhöhen von 6,50 Metern und Gebäudehöhen von 10,50 Metern. Für beide Gebiete gebe es schon Nachfrage von Gewerbetreibenden, so Hornstein. Der Gemeinderat Frickingen stimmte beiden Aufstellungsbeschlüssen für die Bebauungspläne „Böttlin“ und „Saudstraße“ einstimmig zu.