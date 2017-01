Frickingen Gelungener Auftakt des neuen Dirigent vom Musikverein Altheim

Dirigent Stefan Strecker übernimmt die Leitung des Musikvereins Altheim. Bruno Groß war der Wegbereiter für seinen Nachfolger.

Zum festlichen Konzert hatte am Samstagabend der Musikverein Altheim eingeladen. Es war das erste, große Konzert für den neuen Dirigenten Stefan Strecker, der den seit 32 Jahren tätigen Dirigenten Bruno Groß ablöste. Der überaus geschätzte Dirigent Bruno Groß hatte 2015 bekannt gegeben, dass er sein Amt einem Jüngeren übergeben wolle. Knapp ein Jahr später wurde Stefan Strecker in der jährlich stattfindenden Generalversammlung einstimmig als neuer musikalischer Leiter gewählt. „Es war ein außergewöhnlich harmonischer Wechsel“, berichtet der Vereinsvorsitzende Hubert Fischer, der den neuen Leiter mit herzlichen Worten als neuen Dirigenten des Altheimer Musikvereins begrüßte. Er freue sich über „einen solch qualifizierten und ambitionierten Nachfolger“.

Der neue Dirigent Stefan Strecker ist Vollblutmusiker. Er hat seine Liebe zur Musik zum Beruf gemacht. Er ist Berufssoldat und im Heeresmusikkorps in Ulm als Musiker tätig. Er hat sein Musikinstrument, das Waldhorn, an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf studiert. Als Berufsmusiker kommt er auf 130 bis 150 Einsätze pro Jahr. „An den anderen Tagen wird geübt“, berichtet er. „Die Anforderung ist der stetige Fortschritt“, erklärt er und erzählt weiter: „Ich bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Meine Familie unterstützt mich bei meiner Musik in allen Belangen. Sie steht voll hinter mir.“ Nach seinen Zielen gefragt, die er als neuer Leiter anstrebt, meint er, dass er am Klang feilen möchte. „Das muss man immer“, fügt er hinzu. „Das Orchester ist sehr gut aufgestellt. Es besticht durch eine große Bandbreite. Von der Unterhaltung über klassische Werke kann es alles spielen.“

Am Samstagabend stellte er dies zusammen mit 63 Musikern der Kapelle Altheims mit unterschiedlichen Musikstücken, wie dem Marsch „Das Abzeichen“ von Stefan Marinoff, „Fates of Gods – Schicksal der Götter“, von Steven Reineke oder dem Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß, gekonnt unter Beweis.

Stefan Strecker kennt das Orchester gut. Er ist schon seit mehr als 20 Jahren aktives Mitglied im Orchester. Zuerst spielte er, wie viele andere auch, in der Altheimer Jugendkapelle. Der Altheimer Musikverein bildet seinen Nachwuchs, wie so oft, erfolgreich selbst aus. Vom früheren Meister, dem auf eigenen Wunsch als Dirigent zurückgetretene Bruno Groß, wurde auch Stefan Strecker ausgebildet. „Er hat mich seit vielen Jahren an diese Aufgabe herangeführt“, berichtet Stefan Strecker. Musik ist eine „Herzenssache“, für den Musikliebhaber. „Es ist ein Gefühl von Stolz“, erzählt er weiter, „qualifizierte Musiker zu leiten und zu führen.“ Ebenfalls kurz namentlich vorgestellt wurden fünf junge Musiker, die mit diesem Konzert ihr Debüt gaben: Philipp Umlauf Flöte, Miriam Kohler Saxofon, Tamara Seidel und Paul Umlauf Posaune sowie Konstantin Geiger Tuba.

Ehrungen und Verabschiedung