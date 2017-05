Frickingen Frickinger bedauern Schließung der Volksbank-Filiale

Die Volksbank gibt die Filiale im Ort zum Jahresende auf. Insbesondere Ältere sind darüber nicht glücklich.

Frickingen – Die Volksbank ist seit dem Jahr 1924 in Frickingen vertreten. Zunächst war sie im Gebäude des Gasthaus Löwen untergebracht, später dann im Rathaus. Die erste richtige Filiale befand sich ab dem Jahr 1965 in der Kirchstraße 12, wo bis dahin Friseur Ehrmann den Frickingern noch die Haare geschnitten hat. Als es dort zu eng wurde, mietete sich die Volksbank im Oktober 1985 in das Haus an der Ecke Altheimer Straße/Kirchstraße ein und wickelte seither dort die Geschäfte ab.

Jüngst erhielten die Frickinger Volksbankkunden allerdings einen Brief, mit der Nachricht, dass diese Filiale neben vier weiteren zum Jahresende ihre Pforten schließen wird. Bürgermeister Jürgen Stukle bedauerte diesen Schritt außerordentlich: „Wir haben in Frickingen insgesamt eine sehr gute Lebensqualität in der Nahversorgung und da tut es weh, wenn eine Bankfiliale schließt und somit eine gewohnte Dienstleistung für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Ort künftig wegfällt. Dies bedeutet, dass unsere guten dezentralen Strukturen im ländlichen Raum geschwächt werden“.

Von Entscheidung überrascht

Dass die Entscheidung nun mal so gefallen ist, verdeutlichte Bankvorstand Hermann-Josef Schwarz in einem persönlichen Gespräch bei seinem Besuch in Frickingen. Dabei wurde seitens der Volksbank auf die Dienstleistungen hingewiesen, welche die Volksbank nach wie vor anbietet. Auch bestehe nach wie vor im Frischemarkt Hiller die Möglichkeit, zu Bargeld zu kommen, was Christoph Hiller bestätigte: „Auch ich bin über diese Entscheidung überrascht, wenn auch nicht verwundert. Im Rahmen des Einkaufs ist es möglich, mittels „cash-back“ bei uns mit der Scheckkarte oder Kreditkarte an Bargeld zu kommen.

" Für ihn zeichnete sich dieser Weg schon länger ab: "Der Trend geht unübersehbar in Richtung bargeldlosem Zahlungsverkehr. Im Ausland wird jetzt schon überwiegend mit der Karte bezahlt." Trotzdem ist es für Christoph Hiller nicht erfreulich, weil mit dem Wegfall der Filiale ein Mosaikstein in der Infrastruktur fehlt.

Mit dem Smartphone und der Volksbank-App lassen sich heute schon die meisten Bankgeschäfte erledigen, worüber aber nicht alle Senioren glücklich und erfreut sind, wie Franz-Josef Mauermann unverblümt zum Ausdruck brachte. Der 83-jährige Elektroingenieur äußerte sich leicht verärgert: „Ich bin davon nicht begeistert, kann es zwar verstehen, dass die Filiale aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt werden kann. Aber man könnte sich ja auch was anderes einfallen lassen! Gab es da nicht einmal eine fahrbare Zweigstelle? Die könnte doch Orte ohne Filiale zu bestimmten Zeiten bedienen!“

Franz-Josef Mauermann wäre damit zufrieden, denn so könnten ältere Menschen, die mit "Computer-Schnick-Schnack" nichts am Hut haben, ihren ganzen Zahlungsverkehr weiter bequem damit abwickeln und hätten vor allem den für sie so wichtigen persönlichen Kontakt. Er sieht aber noch ein weiteres Problem: „Von der Gefahr, dass sich für Hacker ein weiteres Betätigungsfeld auftun könnte, redet niemand. Ich bin einfach skeptisch!“

Manche Senioren sehen es aber auch entspannter. Hannelore Boos aus Frickingen meinte: „Ich trage es mit Fassung. Es wird überall geändert, damit muss man sich halt abfinden!“ Und für Valerie Kreichauf ist es unbegreiflich und einfach schade: „Dann muss ich wohl nach Salem fahren.“ Bis zum Jahresende haben die Frickinger Volksbankkunden nun Zeit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Stellt sich am Schluss noch die Frage, ob das Filialen-Sterben so weitergeht. Die Frickinger hoffen, dass nach der Post im Zentralort und der Volksbankfiliale nicht auch noch die Sparkasse geschlossen werden soll. Vorstandsmitglied Wolfgang Müller von der Sparkasse Salem-Heiligenberg hat dafür eine kurze Antwort parat: „Die Filiale in Frickingen ist nicht von der Schließung betroffen.“